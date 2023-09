O Nubank é conhecido por sua constante busca por inovações que beneficiem seus clientes. Desta vez, o banco surpreendeu ao disponibilizar com antecedência uma importante opção: a antecipação do saque-aniversário do FGTS. Confira todos os detalhes dessa nova oferta que promete trazer benefícios financeiros aos clientes.

Nubank inova mais uma vez: antecipação do Saque-Aniversário do FGTS já está disponível para clientes

Após o lançamento bem-sucedido de sua linha de empréstimo consignado, o Nubank decidiu expandir ainda mais suas opções de crédito. Agora, os clientes têm a oportunidade de antecipar o saque-aniversário do FGTS.

Assim como o empréstimo consignado, essa nova linha de crédito também oferece um método de pagamento conveniente, conhecido como “desconto em folha”, garantindo uma experiência segura e acessível.

Taxas competitivas e personalização

A antecipação do saque-aniversário do FGTS disponibilizada pelo Nubank oferece taxas competitivas, começando a partir de 1,2% ao mês. Contudo, vale ressaltar que a taxa pode variar de acordo com a análise de cada cliente, garantindo uma abordagem personalizada e justa para atender às necessidades individuais.

Livia Chanes, líder das operações do Nubank no Brasil, ressalta a relevância dessas opções de crédito. A empresa está concentrada em disponibilizar cada vez mais alternativas de crédito que sejam vantajosas para os clientes e apresentem baixo risco para a instituição. Os empréstimos lastreados pelo FGTS são considerados um dos melhores exemplos em ambos os aspectos.

Integração no portfólio de serviços

Em resumo, a antecipação do saque-aniversário do FGTS agora faz parte do diversificado cardápio de empréstimos e investimentos oferecidos pelo Nubank.



Isso porque os clientes já têm acesso a outros produtos financeiros, como investimentos com garantia (RDB Planejado do Nubank e Tesouro Direto), o NuConsignado (disponível para servidores públicos federais) e empréstimos pessoais.

Inicialmente, o empréstimo consignado, conhecido como NuConsignado, estará disponível apenas para um grupo selecionado de servidores públicos federais que já são clientes da fintech. A escolha desse público inicial foi feita de forma aleatória, e o número de beneficiados não foi divulgado.

Quem são os servidores públicos elegíveis?

Vale ressaltar que servidores públicos são todos os profissionais com vínculo de trabalho em órgãos e entidades governamentais, incluindo União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações e empresas públicas. Essa iniciativa amplia o alcance dos serviços financeiros do Nubank para uma parcela significativa da população.

Uma inovação em momento de transição

A novidade trazida pelo Nubank chega em um momento de transição. Visto que no início do ano, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, levantou a possibilidade de eliminar o saque-aniversário do FGTS, encontrando resistência, uma vez que essa modalidade de antecipação foi bem recebida tanto pelos bancos quanto pelo público.

Desse modo, o Nubank mais uma vez se destaca como uma instituição financeira que busca constantemente oferecer opções financeiras vantajosas e seguras para seus clientes.

Com a antecipação do saque-aniversário do FGTS, a fintech reforça seu compromisso de inovar e melhorar a vida financeira de seus usuários. Portanto, se você é um cliente Nubank, não deixe de explorar essa nova oportunidade e aproveitar os benefícios que ela oferece.

Avalie sua necessidade

Primeiramente, avalie por que você deseja antecipar o FGTS. É importante ter um motivo válido, como quitar dívidas de alto custo, investir em oportunidades financeiras ou cobrir despesas emergenciais. Desse modo, certifique-se de que a antecipação do FGTS seja a melhor solução para sua situação financeira.

Calcule o valor a ser antecipado

Determine o valor do FGTS que deseja antecipar. Lembre-se de que você não pode antecipar o valor total do FGTS, apenas uma parte dele. Consulte seu saldo disponível para saber quanto está disponível para antecipação.

Em suma, elabore um orçamento financeiro detalhado que inclua todas as suas despesas mensais, como moradia, alimentação, transporte, contas de serviços públicos e dívidas existentes. Portanto, certifique-se de que, mesmo após a antecipação do FGTS, conseguirá cobrir todas essas despesas sem dificuldades.