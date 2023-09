Antevisão do jogo do UFC Vegas 79: Rafael Fiziev ou Mateusz Gamrot entrarão na disputa pelo título?

Após 16 semanas de ação ininterrupta, a maratona de meio de ano do UFC finalmente chega ao fim no sábado, com a promoção retornando ao APEX para a luta principal dos leves entre Rafael Fiziev e Mateusz Gamrot. Impulsionado por um co-evento principal entre Bryce Mitchell e Dan Igeo resto de UFC Vegas 79 apresenta outras nove lutas de importância variada, então vamos direto às melhores apostas desta semana.

Como sempre, todas as probabilidades são cortesia de nossos amigos em Apostas esportivas DraftKings.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Apostas Diretas

Michelle Waterson-Gomez+250

OK, agora o mais experiente entre vocês pode olhar para isso e pensar: “Espere um minuto, Waterson-Gomez não lutou contra Marina Rodriguez há dois anos em um evento principal, e ela quase não foi varrida no placar?” Sim. Sim ela fez. Mas o problema é o seguinte: isso foi há dois anos!

As coisas mudam rapidamente no MMA e, nos últimos 12 meses, Rodriguez está péssimo. Além disso, a primeira luta foi com 125 libras – e cinco rounds. Este está em 115 e apenas três rounds, e Waterson-Gomez chega sabendo seu melhor caminho para a vitória. Ela só precisa de duas quedas para se recuperar e, dada a forma atual de Rodriguez, acho que ela está viva para conseguir.

Ricardo Ramos+114

Como muitas das lutas deste card, esta se resume a saber se Ramos consegue ou não levar a luta ao chão de forma consistente. Todo mundo que derrubou Charles Jourdain várias vezes o derrotou, e toda vez que Ramos derrubou em uma luta, ele venceu. A matemática é bem simples aqui. Felizmente para o brasileiro, ele deve conseguir controlar a luta, já que Jourdain não é um lutador defensivo especialmente forte. Ramos deve ter muito sucesso no sábado.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Apostas Prop

Rafael Fiziev vencerá por decisão, +250

O evento principal deste fim de semana é um banger certificado, mas parece favorecer Fiziev. Gamrot é um lutador de corrente e grappler excepcional, mas ele luta para manter posições dominantes e ganha feno com seu ritmo implacável. Fiziev mostrou uma defesa de quedas incrível em sua carreira e uma boa postura nas poucas ocasiões em que foi derrubado.

Mais importante ainda, o cardio de Fiziev é muito bom, o que significa que ele deve suportar o ritmo tórrido que Gamrot apresenta. Com suas vantagens em pé e sua vontade de trabalhar o corpo, acho que Fiziev vai assumir o controle dessa luta desde cedo. Ele ficará um pouco à frente de Gamrot, mas não conseguirá finalizar, já que ninguém conseguiu parar Gamrot ainda.

Bryce Mitchell vencerá por decisão, -115

Mitchell é um dos grapplers mais dinâmicos do peso pena e, em Dan Ige, ele encontra um oponente completo, mas um pouco deficiente como lutador. Ige é certamente o atacante mais limpo, mas vimos Mitchell dar saltos nesta categoria também, com sua disposição de arremessar lhe rendendo bastante respeito em pé. Sua clara vantagem no tatame deve fazer com que ele levante a mão.

Porém, como no evento principal, Ige nunca terminou, e não espero que Mitchell seja o primeiro a fazer isso.

Foto de Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Parlay da semana

Johnny Eblen-535

Estamos chegando ao Bellator para uma parte da aposta esta semana, já que sem dúvida o melhor peso médio do planeta defende seu título contra Fabian Edwards no sábado também. Eblen é o boxeador clássico, mas no geral é tão bom que honestamente poderia ser o melhor lutador de 185 libras do mundo no momento. Edwards é um bom lutador, mas não oferece o suficiente em nenhuma área para ser uma ameaça preocupante.

Rafael Fiziev/Mateusz Gamrot Mais de 1,5 rodadas, -525

Fiziev superou isso em seis de suas 10 lutas anteriores. Gamrot superou isso em oito de suas 10 lutas anteriores. Em 39 lutas combinadas, essas duas foram finalizadas uma vez. Essa luta deve durar muito.

Bryce Mitchell/Dan Ige mais de 1,5 rodadas, -450

Mitchell acertou isso em 8 de suas 10 lutas anteriores. Ige fez isso em 9 das 10 anteriores. Em 39 lutas combinadas, essas duas foram finalizadas uma vez. Sentindo um tema aqui?

Marina Rodriguez/Michelle Waterson mais de 1,5 rodadas, -750

Rodriguez superou isso em nove de suas 10 lutas anteriores. Waterson-Gomez também fez isso em nove dos 10 anteriores. Há apenas dois anos, essas duas mulheres passaram 25 minutos sem que a luta realmente chegasse perto do fim.

Aposte essas quatro apostas juntas com probabilidades de -105.

Foto de Matt Davies/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Long Shot da semana

Tim significa Por KO/TKO/DQ no Round 2, +1400

Numa batalha entre dois homens em derrapagens de três lutas, a melhor aposta talvez seja simplesmente passar adiante a luta. Mas não é para isso que estamos aqui. Means está chegando aos 40 e foi finalizado em duas das três derrotas anteriores, mas seu queixo se manteve surpreendentemente bem, e Andre Fialho é um comerciante caótico que não tenta finalizações. O Fialho vai fazer essa zona de tiro, porque é o jeito dele. Means tem uma chance razoável de aguentar firme e depois pegar o lutador português um tanto magro.

Embrulhar

Grande semana para nós da última vez! Se Alexa Grasso tivesse sido corretamente pontuada como vencedora no evento principal, teria sido enorme. Mas ainda assim, uma semana sólida de vitórias, que você adora ver. Vamos tentar continuar desta vez.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

