Anthony Anderson pagará à ex-mulher pelo menos US $ 20 mil / mês em pensão alimentícia

Antonio Anderson desembolsará mais de US $ 20.000 todos os meses para sua ex-esposa, Alvina Stewartde acordo com sua sentença de divórcio, mas ele pode estar pagando ainda mais, dependendo do andamento de sua carreira.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Anthony pagará US$ 20 mil como valor base, e esse número aumentará se seu salário bruto anual ultrapassar US$ 2 milhões. Nesse caso, ele pagará mais 20% de sua renda.

Em outras palavras, quanto mais Anthony ganha, mais ele tem que desembolsar para Alvina – é assim que funciona o apoio conjugal – mas ele não está saindo do casamento de mãos vazias.

Os documentos dizem que Anthony consegue manter sua propriedade em Encino, CA, e um Land Rover 2004 – ela fica com o Mazda 2022 e sua casa em Houston. Eles também têm um cemitério no Cemitério Inglewood Park, que venderão e dividirão os lucros. RIP para esse acordo.

Finalmente, os médicos dizem que há uma arma de fogo glock-19 registrada em nome de Alvina, mas atualmente em posse de Anthony – e ele terá que devolvê-la às autoridades nos próximos 30 dias.