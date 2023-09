Anthony Smith diz que ‘sem chance’ Alex Pereira realmente quer uma luta de grappling proposta: ‘Eu fumaria ele’

Anthony Smith duvida que Alex Pereira esteja falando sério sobre seu desafio de luta agarrada, mas ele também não recusará a chance de resolver a disputa com o ex-campeão do UFC.

“Quer dizer, eu faria [do it]. Mas você acha que ele faria isso? Sem chance, sem chance”, disse Smith na quarta-feira A hora do MMA, referenciando Postagem recente de Pereira nas redes sociais aparentemente desafiando Smith para uma luta em um futuro evento UFC Fight Pass Invitational.

“Acho que é só ele dando socos. Você sabe como é neste mundo da mídia, não precisa ser verdade; você só precisa convencer as pessoas de que é verdade ou que você deseja que seja verdade.”

“Eu lutaria com ele no meu jardim agora mesmo”, acrescentou Smith. “Não importa. Eu o fumaria em uma luta de luta. Mas ele não deveria – não sei por que ele não está falando mal do Jiri [Prochazka]. Tipo, esse é o cara. Eu entendo tentar angariar alguns negócios e intrigar sobre o que você está fazendo e as coisas na divisão, mas tipo, alguém precisa estar em seu ouvido dizendo: ‘Se você vai falar tudo isso, ***, você precisa fazer isso com o cara que você poderia estar lutando pelo título.’”

Smith e Pereira trocaram golpes intermitentemente no mês passado. O problema decorre de uma entrevista de Smith na mídia antes de sua recente vitória sobre Ryan Spann no UFC Cingapura. Ele próprio um ex-peso médio que obteve sucesso depois de subir para 205 libras, Smith foi questionado sobre a transição de Pereira para o meio-pesado e, embora Smith tenha elogiado a estreia de Pereira na divisão contra Jan Blachowicz, ele também afirmou que o ex-campeão dos médios não era o mesmo “monstro grande e assustador” pesando 205 libras porque seu corpo de 1,80 metro era “bastante normal” para um meio-pesado de elite.

Pereira percebeu os comentários e respondeu com uma resposta contundente na qual descartou o americano como um veterano fracassado “que nunca chegou a nada”.

Quase um mês depois, Smith ainda não sabe ao certo por que Pereira ficou tão furioso.

“Eu não sei, cara. Não entendo, não entendo”, disse Smith. “Se você quer minha opinião sincera, acho que o Alex Pereira que vemos agora, acho que é um personagem muito bom no espaço do MMA quando tem um adversário. E não me refiro apenas no octógono, acho que na mídia. Acho que ele está se divertindo com isso, acho que ele gosta de ter alguém para atacar, responder e conversar. Na verdade, não acho que ele provavelmente, a menos que tenha havido um erro na tradução, não acho que ele realmente acredite que eu estava lá falando mal dele.

“Acho que faltou alguma coisa na tradução, porque eu disse que ele é apenas um cara normal na categoria, mas tipo, eu estava falando do tamanho dele. Tipo, ele é um cara mediano no topo da divisão no que diz respeito ao seu tamanho. Ele não parecia muito maior do que Jan Blachowicz, e Johnny Walker tem 240 anos [pounds], 250. Aleksandar Rakic ​​tem 250. Jiri Prochazka é bem grande. Jamahal Hill tem 240, 250. Ele não se destaca em termos de tamanho entre os 205ers. Acho que foi por essa parte que ele ficou bravo, e continuei dizendo o quão especial ele era no que diz respeito a ser um kickboxer e sua trocação, e não sei, ele simplesmente ficou bravo.

Enquanto isso, tanto Smith quanto Pereira têm seus próprios futuros no UFC com que se preocupar.

Após a vitória sobre Spann, Smith disse que espera um retorno em breve. Ele manifestou interesse em enfrentar o desafio de Blachowicz depois que o candidato polonês o nomeou como próximo adversário em potencial em uma entrevista recente. Enquanto isso, Pereira deve enfrentar Jiri Prochazka pelo título vago dos meio-pesados ​​do UFC em algum momento do quarto trimestre de 2023.

Apesar da briga, Smith gosta das chances de Pereira se tornar campeão do UFC em duas divisões.

“Estou apoiando Alex”, disse Smith.

“O Jiri é incrível, gosto de tudo nesse cara. Na verdade, Aleksandar Rakic ​​tinha muito a dizer sobre Jiri [on my radio show], o que eu pensei que era, não sei, eles têm algum tipo de rixa estranha porque, em termos de localização, eles são muito próximos um do outro, e ele não acredita em todo esse samurai, viva do jeito de a coisa do espírito. Ele disse, ‘Eu ouvi histórias sobre ele frequentando clubes e pubs e se envolvendo em brigas de rua, e um mês depois, ele tinha uma mentalidade estranha de samurai.’ Então, na verdade, essas foram algumas informações que eu nunca tinha ouvido antes.

“Mas de qualquer forma, Jiri provou ser acertável, muito acertável”, continuou Smith. “E eu só não sei se você pode ser tão acertável quanto ele às vezes e sair de lá com uma vitória com o Alex Pereira, porque ele só fica muito desequilibrado. Essa é a questão maior, pelo menos na minha opinião, porque ele é tão livre, fluido e meio criativo, que acaba em posições descoladas, levando socos. E só não sei se Alex Pereira é provavelmente o cara – ele poderia se safar talvez com um cara como eu, que não é o perfurador mais poderoso da categoria. Mas Alex é.