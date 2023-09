ANTICONCEPCIONAL e remédios para OSTEOPOROSE de graça! Entenda o motivo

Agora quem precisa de anticoncepcional e remédios para osteoporose conseguem os medicamentos de forma gratuita, por meio do Programa Farmácia Popular. Mas, eles são destinados apenas para os beneficiários do benefício Bolsa Família.

O programa está em expansão em todo o país, para garantir que a população tenha acesso a medicamentos essenciais e que possuem um custo de aquisição alto. Então, o governo federal expandiu sua atuação, com novos remédios gratuitos.

A mensagem que motiva o crescimento do programa é que o cuidado é universal, independente da classe social. Portanto, o objetivo é fazer com que todos os cidadãos, em especial os de baixa renda, tenham acesso a um tratamento de qualidade.

Anticoncepcional e remédios para osteoporose gratuitos

Dentre as mudanças mais notáveis do Programa Farmácia Popular, está a inclusão de anticoncepcional e remédios para osteoporose de forma gratuita. Com isso, demonstra um compromisso com a saúde reprodutiva e óssea, atendendo pessoas de todas as idades e garantindo um cuidado mais acessível.

Outro passo muito importante dado pelo programa é que agora 55 milhões de beneficiários do Bolsa Família têm acesso a todos os 39 remédios do programa de forma 100% gratuita. Ou seja, elimina a necessidade de qualquer cadastro adicional e simplifica todo o processo para obter os medicamentos.

Com essas ações, o Programa Farmácia Popular amplia a sua atuação para atender aqueles que mais precisam de medicamento e não tem condições. Além disso, também está sendo disponibilizado de forma gratuita fraldas geriátricas para todos os beneficiários do Bolsa Família.

Só os beneficiários do Bolsa Família tem medicamento gratuito?

Com a notícia da inclusão de anticoncepcional e remédios para osteoporose na lista de medicamentos gratuitos do Programa Farmácia Popular, muitas pessoas têm dúvidas de quem pode receber os produtos.



Não são apenas os beneficiários do programa Bolsa Família que recebem o subsídio governamental. Então, é possível conseguir ótimos descontos em outros remédios, aliás, até 90% do valor de venda.

Para obter o desconto é preciso apresentar a receita médica, o CPF e o documento com foto. Assim, o valor de alguns remédios podem ser reduzidos. Por exemplo, aqueles que ajudam no controle de colesterol, rinite, doença de Parkinson, glaucoma, diabetes mellitus associada a doença cardiovascular. Além disso, vale o desconto para fraldas geriátricas, para pessoas que sofrem de incontinência urinária.

Os medicamentos de hipertensão arterial, diabetes, asma, osteoporose e anticoncepcionais são distribuídos gratuitamente para toda a população.

Anticoncepcional e remédios para osteoporose para mais pessoas

A iniciativa de distribuir anticoncepcional e remédios para osteoporose gratuitamente para a população ajuda a garantir que os tratamentos vitais de saúde estejam ao alcance de mais pessoas. Assim, proporcionando mais qualidade de vida e evitando que a renda familiar seja comprometida com gastos relacionados à saúde.

Alguns estudos da UFBA, a Universidade Federal da Bahia, publicados em 2017, analisaram a relação do programa Farmácia Popular e o número de internações e óbitos por diabetes e hipertensão. Por exemplo, de 2006 a 2015, o índice de internações por diabetes caiu 13%. Além disso, o número de hospitalizações por causa da hipertensão diminuíram 23% em todo o Brasil.

Outro fator relevante é que entre 2011 a 2015, o número de mortes decorrentes de complicações ligadas a Diabetes também teve uma queda de 8,23%.

Conheça o Programa Farmácia Popular

Com o anúncio da distribuição gratuita de anticoncepcional e remédios para osteoporose, as buscas pelo Programa Farmácia Popular aumentaram. Então, é importante que a população entenda qual é o objetivo e do que realmente se trata.

A essência do Programa Farmácia Popular está em cumprir a promessa de cuidado para toda a população, sem exceção. Por isso, hoje em dia contempla o tratamento para 11 doenças, já citadas acima.

O programa é muito associado à assistência para a população de baixa renda. Porém, está fazendo atualizações e mudanças para que possa mudar essa percepção. Isso porque, a saúde não tem barreiras de classe social.

Dessa forma, seguindo este preceito, o programa Farmácia Popular vem para assegurar que todos os brasileiros tenham saúde de qualidade e possam acessar os serviços disponíveis. Ou seja, independente da classe e idade.

Vale destacar que a saúde é um direito de todos os cidadãos. Então, nada melhor do que um programa que faça com que a população esteja assegurada e tenha acesso à serviços e medicamentos de qualidade, com valores acessíveis.