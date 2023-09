Antix ABRE VAGAS de EMPREGO em DOIS ESTADOS

A Antix, rede de lojas de roupas de vestuário feminino, principalmente vestidos, está contratando novos funcionários (as) para preencher o seu quadro de colaboradores. Posto isso, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, verifique a lista de oportunidades abaixo e suas respectivas localidades:

Assistente de E-commerce – São Paulo – SP – Temporário;

Assistente de Expedição e Estoque – São Paulo – SP – Temporário;

Consultor (a) de Vendas – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Gerente Júnior – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo: Supervisão da Equipe: Liderar e orientar a equipe de vendas para garantir um excelente atendimento ao cliente e o alcance das metas de vendas. Treinar novos funcionários, orientar a equipe existente e oferecer treinamento contínuo para aprimorar as habilidades de vendas e atendimento.

Mais sobre a Antix

Contando um pouco mais sobre a empresa, podemos frisar que a marca “multiplica” o amor desde 2006. A antix tem como casa a cidade de São Paulo. Fundada por Patrícia e André Shin, a marca teve seu início no ramo do atacado, no bairro do bom retiro.

Com o passar do tempo, o público logo cresceu e a Antix deu o próximo passo: abrir pontos no varejo a fim de proporcionar uma experiência ainda mais próxima e exclusiva. Segue em expansão, tendo a Casa Antix, sua loja conceito localizada no bairro de pinheiros, como uma das recentes conquistas.

Por fim, a empresa é movida a vestir mulheres que buscam a essência feminina através de estamparia exclusiva e modelagem impecável. Sua comunidade vem crescendo de forma orgânica e exponencial, gerando através do espaço digital amizades duradouras, encontros, e histórias de superação.

Como se candidatar em uma das vagas acima?

Agora que a lista de vagas da Antix já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



