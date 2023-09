Antonio Gates diz que Philip Rivers é ‘definitivamente capaz’ de substituir Rodgers em Nova York

TMZSports. com

Gates fez a afirmação em Beverly Hills esta semana… após relatos de que Nova York poderia estar procurando adicionar um QB de grande nome depois que a temporada de Rodgers terminou com um Lágrima de Aquiles é segunda-feira à noite.

“Philip é alguém definitivamente capaz de fazer isso”, disse Gates, antigo companheiro de equipe de Rivers no Chargers. “Só por causa da capacidade mental que ele tem.”

A probabilidade de contratação, porém, parece pequena no momento… Treinador dos Jets Roberto Saleh disse esta semana que sua equipe está trabalhando com Zach Wilson como titular – e qualquer ajuda externa que eles trouxerem seria, pelo menos por enquanto, um reforço para o jogador de 24 anos.

Quanto ao futuro de Gates… ele finalmente está no Hall da Fama do Futebol Profissional este ano – e confira o clipe, parece que ele está bastante confiante de que fez mais do que o suficiente para ser selecionado na primeira votação.