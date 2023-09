ANVISA acaba de PROIBIR CHOCOLATE em pó por Risco de CONTAMINAÇÃO

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em uma medida de proteção à saúde pública, interditou um lote de chocolate em pó devido a um risco potencial de contaminação.

Resolução-RE Nº 3.429 que trata da Proibição

Segundo a RESOLUÇÃO-RE Nº 3.429, DE 8 DE SETEMBRO DE 2023, a interdição do lote nº 210323 do produto Chocolate em Pó Solúvel 70% Cacau, da marca Guimarães, foi motivada pelo resultado insatisfatório em ensaios de determinação de cádmio. Segue anexo da resolução na íntegra:

1. Empresa: GUIMARAES BRASIL INDUSTRIA E ALIMENTOS LTDA ME – CNPJ: 14766374000127

Produto – (Lote): CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 70% CACAU – MARCA GUIMARÃES (210323);

Tipo de Produto: Alimento

Expediente nº: 0956348/23-2

Assunto: 70351 – Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Ações de fiscalização: Interdição cautelar

Motivação: Considerando o resultado insatisfatório no ensaio de determinação de cádmio, conforme Laudo de Análise Fiscal nº 1111.1P.0/2023, conclusivo, emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, Laboratório Central do Estado de São Paulo; infringindo: inciso IV art. 48, do Decreto-Lei nº 986/1969, artigo 6º, da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 722, 1º/07/2022 e item 1.2 do Anexo I da Instrução Normativa – IN nº 160, 1º/07/20222; tendo em vista o inciso XV, art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e o art. 9º da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 655, de 24 de março de 2022.

Medidas tomadas

Interdição do lote do produto

Comunicação ao público sobre o risco

Fiscalização das condições de fabricação do produto

Impacto para a empresa

A empresa Guimarães Brasil Indústria e Alimentos LTDA, fabricante do produto, pode ser gravemente afetada por essa interdição. Isso pode impactar sua reputação, além de possíveis implicações financeiras.

O papel da ANVISA

A ANVISA é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde responsável pela garantia da segurança, eficácia e qualidade de produtos e serviços, incluindo alimentos e medicamentos.

“A ANVISA tem o papel fundamental de proteger e promover a saúde da população, assegurando a qualidade de produtos e serviços”

O papel do consumidor

Os consumidores devem estar sempre atentos aos riscos de contaminação em produtos alimentícios. É importante verificar as informações disponíveis e seguir as orientações das agências reguladoras.

O que é cádmio e por que é perigoso?

O cádmio é um metal pesado que pode ser perigoso para a saúde humana. A exposição prolongada pode levar a problemas ósseos e renais, além de ser potencialmente carcinogênico.

Metais Pesados em Chocolate: Quais são os Riscos à Saúde?

O chocolate é um alimento amado em todo o mundo. No entanto, estudos recentes levantaram preocupações sobre os níveis de metais pesados encontrados nesses doces, em particular o cádmio.

O Estudo sobre Metais Pesados em Chocolate

Uma pesquisa recente publicada na revista Consumer Reports analisou 28 barras de chocolate amargo de 21 marcas diferentes, incluindo marcas tradicionais. Este estudo testou a qualidade dos produtos, especificamente medindo os níveis de arsenico, cadmio, chumbo e mercúrio – metais que podem estar presentes na receita.

Resultados Alarmantes

Os resultados foram alarmantes. Todos os chocolates testados continham níveis de cádmio e chumbo acima do tolerável. A exposição constante e prolongada a pequenas quantidades desses metais pode levar a uma variedade de problemas de saúde em adultos e crianças, especialmente para mulheres grávidas e crianças pequenas.

Efeitos do Chumbo e do Cádmio na Saúde

A exposição de longo prazo ao chumbo pode levar a problemas no sistema nervoso, hipertensão, danos nos rins e problemas reprodutivos. Por outro lado, a exposição ao cádmio afeta os rins e os ossos.

Por que o Chocolate Amargo Contém Mais Metais Pesados?

Segundo os pesquisadores, o chocolate amargo contém mais metais pesados do que a opção ao leite porque tem uma porcentagem muito maior de cacau. O cacau, planta de onde se origina o chocolate, absorve o cádmio do solo contaminado. Este metal se acumula nos grãos à medida que a árvore cresce. O chumbo, por sua vez, entra em contato com os grãos após a colheita, ficando na casca e não no interior.

“É possível para as empresas fabricar produtos com menores quantidades de metais pesados ??- e, para os consumidores, encontrar produtos mais seguros de que gostem”, afirma Tunde Akinleye, pesquisador de segurança alimentar da publicação.

O Que Podemos Fazer?

Embora o risco seja real, Akinleye enfatiza que as pessoas não precisam parar de consumir chocolate. No entanto, devemos fazer isso com moderação. Além disso, é importante estar ciente das marcas de chocolate que você está comprando e dos possíveis riscos à saúde associados a elas.