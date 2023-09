ANVISA PROIBE produto que promete CURA MILAGROSA. Você já consumiu algum? Recolhido das Prateleiras URGENTE.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tomou uma medida urgente e necessária para proteger a saúde pública. A entidade proibiu um produto que prometia ajudar no combate a uma série de doenças. Neste artigo, vamos detalhar as razões dessa decisão e as implicações para a população.

A decisão da ANVISA

A ANVISA anunciou a publicação da Resolução-RE nº 3.616, de 21 de setembro de 2023, D.O.U. de 22/09/2023. A resolução em questão suspende as propagandas de alimentos no site Herbanutri Oficial e nas mídias sociais sob responsabilidade de Jardel Lopes de Andrade.

Essa medida foi tomada após a ANVISA constatar que o site e as redes sociais faziam alegações terapêuticas não permitidas sobre o produto. Segundo a propaganda, o produto poderia prevenir infartos, doenças cardiovasculares, diminuir a ansiedade e o estresse, eliminar a insônia, ajudar a retardar as complicações do diabetes, reduzir as taxas de glicose, combater a osteoporose e o “colesterol ruim”, regular a pressão arterial, melhorar o funcionamento do fígado e dos rins, e ainda ser um aliado contra a gripe.

As Infrações Identificadas

Durante a fiscalização, a ANVISA identificou várias infrações cometidas pela empresa. Entre elas, a fabricação de suplementos alimentares em desacordo com os padrões de identidade e qualidade exigidos e com as boas práticas de fabricação. A agência também destacou o uso de alegações terapêuticas para doenças graves presentes em propagandas de alimentos no site da empresa e em suas mídias sociais.

As implicações da decisão

A decisão da ANVISA tem implicações importantes. A primeira delas é a suspensão imediata de todas as propagandas do produto em questão. Isso significa que o site Herbanutri Oficial e todas as redes sociais sob responsabilidade de Jardel Lopes de Andrade não podem mais fazer qualquer tipo de propaganda do produto.

Além disso, a decisão serve como um alerta para a população sobre os perigos de acreditar em propagandas de produtos que prometem curas milagrosas. Muitas vezes, esses produtos não têm comprovação científica de sua eficácia e podem até mesmo ser prejudiciais à saúde.

As Ações Tomadas

Diante das infrações identificadas, a ANVISA decidiu adotar medidas preventivas. A agência determinou o recolhimento e a suspensão da comercialização, distribuição e fabricação do produto. Além disso, a empresa foi proibida de fazer propaganda do produto.

A Resposta da Empresa

Até o momento, a empresa M.M.DOS SANTOS FERREIRA (HERBANUTRI) não se manifestou sobre a decisão da ANVISA. No entanto, a agência deixou claro em sua resolução que a empresa tem o direito de apresentar defesa.

A importância da decisão

A decisão da ANVISA é importante por várias razões. Primeiro, mostra o compromisso da agência em proteger a saúde da população. Segundo, reforça a necessidade de se ter cuidado com as propagandas de produtos que prometem curas milagrosas. Por fim, serve como um alerta para outras empresas que possam estar fazendo alegações terapêuticas não permitidas sobre seus produtos.

Os Impactos para o Consumidor

A decisão da ANVISA tem um impacto direto sobre o consumidor brasileiro. Aqueles que compraram o produto com base nas promessas feitas pela empresa podem se sentir enganados. Além disso, a decisão serve como um alerta para os consumidores sobre a importância de verificar a procedência e a regulamentação dos produtos que consomem.

A Importância da Fiscalização

O caso serve como um importante lembrete da importância da fiscalização dos produtos disponíveis no mercado. A ANVISA desempenha um papel fundamental na proteção da saúde do consumidor brasileiro, garantindo que os produtos vendidos no país estejam de acordo com as normas e regulamentações estabelecidas.