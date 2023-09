Apenas 1% consegue encontrar as duas crianças na imagem

Tente encontrar as duas crianças na imagem. Você se considera uma pessoa atenta aos detalhes e com a percepção aguçada? Então o desafio de hoje vai ser um teste e tanto para você checar suas habilidades.

Na foto que vamos apresentar a seguir, a sua missão será a de encontrar as duas crianças ocultas. Mas, para resolver o desafio, você terá apenas 5 segundos.

Ou seja, é jogo rápido e não dá para perder tempo! E o pior de tudo: a imagem tende a confundir ainda mais a sua mente. Dito isto, preparado para esse teste? Vamos lá!

Tente encontrar as duas crianças na imagem

Abaixo você verá uma imagem aparentemente simples. É possível ver uma maçã, na verdade, o que sobrou de uma maçã. Alguém já comeu a fruta e deixou apenas o caroço. Será que foram as crianças? Bom, o fruto está em cima de uma superfície que não sabemos dizer exatamente qual. Pode ser em uma mesa na cozinha, por exemplo.

Porém, vamos ao que interessa: em 5 segundos, tente encontrar as duas crianças na imagem:

Imagem: Jagranjosh/Reprodução

E aí, conseguiu encontrar as duas crianças na imagem? Lembre-se que apenas 1% das pessoas conseguem resolver o desafio em apenas 5 segundos.



Se esse foi o seu caso, parabéns, pois você está em um seleto grupo de pessoas. A cada 1.000 pessoas que tentam esse desafio, apenas 10 conseguem resolvê-lo.

Mas, se você não conseguiu, não se preocupe, vamos te dar mais uma chance. Primeiro repare no detalhes da imagem. Em seguida, leve em conta que as crianças não aparecem totalmente na imagem.

Ou seja, provavelmente você verá alguma silhueta ou parte do rosto e não o corpo inteiro.

E agora, conseguiu? Caso ainda não tenha identificado as crianças, continue por aqui e veja a resposta a seguir.

Encontrar as duas crianças na imagem: resposta do desafio

Aqui nós temos uma ilusão de ótica eficiente que costuma driblar a nossa mente. Assim, pessoas muito criativas costumam se dar bem nesse tipo de teste. Quanto mais você “pensar fora da caixinha”, melhores suas chances de encontrar as duas crianças na imagem. Então, vamos ver a resposta do teste.

Como mencionamos nas dicas anteriores, as crianças estão presentes em forma de silhueta. A primeira está do lado esquerdo da maçã. Reparando na parte mordida da fruta, dá para perceber um rosto de criança.

O mesmo vale para o lado direito. Os dois rostos estão virados um de frente para o outro e ambos na parte mordida da maçã. O rosto do lado direito é ainda mais nítido em comparação ao do lado esquerdo. Repare no contorno do nariz e boca da criança. Bem visível, não é mesmo?

Mas por que encontramos tantas dificuldades para resolver esse desafio em 5 segundos? Além da ilusão de ótica, o tempo curto costuma nos deixar ainda mais ansiosos para resolver o teste.

Por isso apenas 1% das pessoas consegue! Agora chegou a hora de você desafiar seus amigos. Veja quem consegue encontrar as duas crianças na imagem em apenas 5 segundos.