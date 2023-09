Apenas para cliente do Banco do Brasil? Governo inova com programa de financiamento de passagens e hospedagens

Em uma iniciativa ousada para impulsionar a indústria do turismo no Brasil, o Governo Federal está prestes a lançar um programa inovador de financiamento de passagens e hospedagens.

Apenas para o Banco do Brasil? Governo inova com programa de financiamento de passagens e hospedagens

O objetivo é duplo: tornar o turismo mais acessível aos brasileiros e contribuir para a recuperação de um setor que foi profundamente afetado pela pandemia de Covid-19.

O Ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou essa medida inovadora durante uma reunião com representantes do setor turístico do país.

Em suma, em parceria com o Banco do Brasil, o governo pretende proporcionar aos cidadãos a oportunidade de explorar o país de maneira mais conveniente e econômica.

Programa “Conheça o Brasil: Realiza”

O programa, que recebeu o nome de “Conheça o Brasil: Realiza”, promete uma série de vantagens para os brasileiros. Inicialmente, estará disponível apenas para os correntistas do Banco do Brasil, oferecendo um limite de crédito de até R$ 20 mil que poderá ser usado para a compra de pacotes de viagens nacionais e serviços relacionados ao turismo.

Desse modo, uma das principais facilidades oferecidas é o prazo estendido para pagamento, que pode se estender por até 60 meses, com a primeira parcela a ser quitada somente após 60 dias da compra. Assim, as prestações mensais terão um valor mínimo de R$ 50 e serão debitadas automaticamente na conta bancária do correntista.

Como solicitar o financiamento?

Para aproveitar essa oportunidade, os correntistas do Banco do Brasil precisarão possuir um limite de crédito e uma chave PIX registrada. Desse modo, essa etapa pode ser facilmente concluída por meio do aplicativo do banco ou em uma agência física.



Você também pode gostar:

Em seguida, o próximo passo é solicitar um QR Code à empresa de turismo de sua escolha, com a qual deseja efetuar a compra. Esse QR Code será fundamental para dar continuidade ao processo de financiamento.

Expansão para outras instituições financeiras

Embora, inicialmente, o programa esteja disponível somente para clientes do Banco do Brasil, o Ministério do Turismo tem planos de expandi-lo para outras instituições financeiras em breve.

A ideia é popularizar ainda mais a oferta de financiamentos para viagens, aumentando, assim, o número de turistas viajando pelo Brasil e impulsionando o crescimento do setor de turismo no país.

Certamente, este programa é uma iniciativa relevante do Governo Federal para incentivar o brasileiro a explorar as riquezas de seu próprio país e, ao mesmo tempo, fortalecer uma indústria crucial que sofreu com os impactos da pandemia.

Uma vez que com a facilidade de financiamento oferecida, os cidadãos terão a oportunidade de conhecer destinos deslumbrantes, apoiando o turismo nacional.

À medida que o programa se expande para outras instituições financeiras, podemos esperar uma recuperação significativa do setor de turismo, beneficiando a economia e o bem-estar de todos os brasileiros.

Portanto, prepare-se para embarcar em aventuras incríveis e descobrir as maravilhas do Brasil com o apoio deste inovador programa de financiamento.

Geração de receita e divisas

Uma das contribuições mais evidentes do turismo para a economia é a geração de receita. Isso porque quando os turistas visitam um destino, eles gastam dinheiro em acomodação, alimentação, transporte, compras e atividades locais.

Esse influxo de dinheiro cria um impacto positivo nos negócios locais e gera receita fiscal para o governo. Além disso, o turismo internacional também contribui para a entrada de divisas estrangeiras, fortalecendo a balança de pagamentos de um país.

Criação de empregos

Outro aspecto crucial é a criação de empregos. O turismo é uma das maiores fontes de emprego em muitos lugares, desde hotéis e restaurantes até agências de viagens e guias turísticos.

Assim, esses empregos não apenas fornecem meios de subsistência para as comunidades locais, mas também geram oportunidades de carreira e treinamento. Assim, elevando o padrão de vida das pessoas.