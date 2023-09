Apesar da terrível lesão no joelho, acredita-se que Nick Chubb só sofreu uma ruptura do ligamento colateral medial

Ón Monday Night Football na semana 2, running back All-Pro Nick ChubbA temporada chegou a um ponto insuportável. Um golpe de Pittsburgh Steelers segurança Minkah Fitzpatrick dobrou o joelho de Chubb na direção errada e Chubb teve que ser retirado do campo.

Muitos especularam que a lesão poderia ser ameaçador para a carreira, dada a seriedade que parecia nos ângulos de replay. Mas a Chubb pode ser construída em aço, porque acredita-se que o ferimento seja apenas a MCL rasgado.

Otimismo para Nick Chubb

É uma notícia relativamente boa, considerando o quão horrível a lesão pareceu aos telespectadores. Foi tão revigorante que a ESPN se recusou a mostrar o replay.

Espera-se que Chubb ainda perca o toda a temporada de 2023, e um ligamento do joelho rompido é preocupante, não importa como você olhe para ele. Um calendário de 6 a 8 meses assinala a A ruptura do MCL foi significativa.

De acordo com o relatório de Adam Schefter, o ACL da Chubb era “esticado“quando o golpe ocorreu, mas no final não foi rasgado. Ian Rapoport, da NFL Network, também relata que é possível que Chubb terá que se submeter a uma cirurgia para reparar seu LCAque será determinado após a cirurgia do LCM prevista para a próxima semana.

Opções de Cleveland Brown RB

Enquanto Chubb se recupera, os Browns entregarão as chaves do backfield para Jerônimo Ford. Ford é um zagueiro do segundo ano que jogou no Alabama e Cincinnati durante sua carreira universitária. Ele mostrou sua habilidade no mesmo jogo de segunda à noite, explodindo para uma corrida de 69 jardas.

Kareem Hunt foi assinado para fornecer profundidade. Hunt passou as últimas quatro temporadas em Cleveland, mas teve muitas dificuldades em 2022. Ele atuará como uma opção de mudança de ritmo e transmissão, como técnico principal Kevin Stefanski já nomeou Ford como titular.