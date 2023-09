Aplicativo de mensagens não tem planos de incluir anúncios (Entenda!)

O diretor-executivo do Whatsapp, Will Cathcart, afirmou recentemente, que a plataforma de mensagens Meta não deverá inserir anúncios na seção de chat do mensageiro. A princípio, o CEO responsável pelo aplicativo, afirmou a posição da empresa em relação à publicidade, em uma postagem em sua conta do Twitter/X.

Os usuários do Whatsapp estão com dúvidas a respeito do tema em questão e as razões pelas quais a Meta decidiu por não incluir anúncios em seu chat. Todavia, Will Cathcart deu essa declaração após o Financial Times publicar uma matéria tratando do assunto e que a Meta realmente estaria decidida a agir dessa forma.

Desse modo, é conveniente observar que atualmente, o Whatsapp é a plataforma mais popular da Meta, empresa do bilionário Mark Zuckerberg, que comanda também o Facebook e o Instagram. Neste sentido, o mensageiro é o único aplicativo, até o momento, que não exibe anúncios, o que pode ser surpreendente.

Vale ressaltar que a Meta lançou o Threads em julho deste ano, e que ele também não contém anúncios. Entretanto, é preciso observar que neste momento, a plataforma não possui um grande número de usuários. Aliás, a empresa já anunciou que em um futuro próximo, deverá haver publicidade na plataforma.

Whatsapp e a publicidade

Depois da postagem de Will Cathcart, o Financial Times fez uma atualização em seu artigo a respeito dos anúncios no Whatsapp. A resposta do CEO do mensageiro foi incluída na matéria. O jornal diário internacional ainda disse que a Meta não confirmou nem negou informações sobre a discussão sobre publicidade no app.

De acordo com o porta-voz da Meta, “não pode ser responsabilizada por todas as discussões internas, mas não estamos em fase de testes, desenvolvimento ou planejamento disso“. Analogamente, a inclusão de anúncios dentro do Whatsapp pode ser considerada uma grande polêmica dentro da própria empresa em questão.

Ademais, de acordo com o Financial Times, houve uma discussão sobre a proposta de inclusão de publicidade dentro do mensageiro no início de desenvolvimento do aplicativo. Entretanto, não se sabe se essa informação é falsa ou verdadeira. O jornal, por outro lado, diz que a proposta é um esforço da Meta de monetizar o Whatsapp.

Isso quer dizer que a Meta poderia utilizar os anúncios do Whatsapp para gerar uma receita, aumentando exponencialmente seus lucros. Aliás, o Financial Times diz que há na empresa uma grande discordância relacionada ao tema. Alguns colaboradores da organização defendem um serviço por assinatura.



Estratégias para o Whatsapp

Em síntese, o modelo que estipula o serviços de assinatura para os usuários do Whatsapp, possibilitando à empresa gerar uma receita no lugar dos tradicionais anúncios, enfrenta uma grande resistência na Meta. A publicidade, por outro lado, poderia então aparecer dentro dos chats de quem utiliza o aplicativo de mensagens.

Deve-se observar que o anúncio se parece com os de uma outra rede social, o Linkedin. Dessa maneira, a posição da publicidade não seria na parte superior da lista. O Whatsapp lançou recentemente o recurso Canais, onde seria possível a inserção de anúncios para a nova funcionalidade do aplicativo.

Mesmo que Will Cathcart tenha anunciado que o Whatsapp não pretende inserir publicidade em sua plataforma, isso não quer dizer que essa é uma decisão definitiva do mensageiro. Aliás, o CEO da Meta já realizou alguns cortes de pessoal na organização, e diz que pretende transformar 2023 no “ano da eficiência”.

O fato é que a publicidade dentro do Whatsapp poderia garantir à Meta um aumento expressivo em sua receita. Atualmente, cerca de dois bilhões de pessoas em todo o mundo utilizam a plataforma de mensagens. Enfim, o Instagram, por exemplo, é um aplicativo que apresenta a seus usuários uma grande quantidade de publicidade.

Anúncios na plataforma

Dessa forma, é preciso dizer que a Meta comprou o Instagram por valores bem menores do que os do Whatsapp. Neste cenário, do ponto de vista relativo às organizações empresariais, monetizar a plataforma de mensagens seria bastante lucrativo e uma estratégia certeira, considerando o número de usuários do app.

Em conclusão, até agora a Meta decidiu não incluir anúncios no Whatsapp. Ela possui uma receita através do Whatsapp Business, voltado à organizações empresariais. Ela monetiza o mensageiro através da assinatura do serviço direcionado a empresários, com mais de 200 milhões de usuários ativos por mês.