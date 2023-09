Aplicativo do FACEBOOK para ganhar DINHEIRO é LEGAL? CONFIÁVEL?

Um aplicativo nas redes sociais promete muito dinheiro para seus utilizadores, mas será que cumpre essa promessa de verdade? Atualmente, esta é a pergunta de muitos brasileiros interessados na proposta. Amplamente divulgado em vídeos do YouTube, postagens internet e conteúdos do TikTok, o aplicativo em questão, com nome vinculado ao Facebook, afirma recompensar a realização de tarefas extremamente simples, que podem ser concluídas em questão de segundos.

A ideia, é claro, despertou o interesse de muitos. Afinal, quem não deseja perder a chance de ganhar dinheiro sem esforço, não é mesmo? Contudo, abaixo, você poderá encontrar todas as informações essenciais sobre este aplicativo atrelado ao Facebook.

Que aplicativo relacionado ao Facebook promete pagar muito dinheiro?

O aplicativo “do Facebook” que alega oferecer ganhos significativos aos usuários é o SafeSpace. Este app tem recebido ampla divulgação por parte de YouTubers e influenciadores digitais, o que tem atraído a atenção dos internautas brasileiros.

A premissa do SafeSpace é bastante simples: os usuários “avaliam” anúncios veiculados no Facebook e recebem dinheiro em troca por essa avaliação. Segundo os divulgadores da plataforma, para lucrar, os usuários precisariam apenas classificar os anúncios veiculados na rede social.

Entretanto, a questão que muitos se perguntam é de onde o aplicativo obtém dinheiro para pagar seus usuários. Abaixo, discutiremos mais detalhadamente esse tópico.

App é do Facebook mesmo?

É crucial esclarecer que, apesar da promoção do SafeSpace como um “aplicativo do Facebook”, ele não possui nenhuma ligação com a rede social. Ao contrário do que afirmam os YouTubers e influenciadores que promovem o app, o SafeSpace não foi pela META, que administra o Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram.

Atualmente, o SafeSpace está disponível apenas na forma de um arquivo APK. Isso significa que ele não pode ser encontrado nas lojas oficiais de aplicativos, como o Google Play para Android e a App Store para iOS.



Você também pode gostar:

Então, é sabido que aplicativos com extensão APK não passam pelo processo de verificação de segurança das lojas oficiais de aplicativos. Isso os torna potencialmente perigosos para os smartphones dos usuários, podendo representar riscos que vão desde a instalação de programas espiões até o acesso não autorizado a contas bancárias.

Em resumo, é de extrema importância tomar precauções ao considerar o download que utilizam essa extensão. Como citamos, há riscos potenciais associados à sua instalação.

Como supostamente se ganha dinheiro com esse SafeSpace?

Foi citado antes, YouTubers e influenciadores digitais afirmam que é possível ganhar uma quantia substancial simplesmente “avaliando anúncios do Facebook”. No entanto, ao fazer o download do aplicativo, logo fica evidente que a premissa real da plataforma é bastante diferente.

Durante o processo de cadastro, os usuários são solicitados a fornecer diversas informações pessoais. Isso não é aconselhável em plataformas online voltadas para renda extra. Em seguida, o aplicativo revela sua verdadeira fonte de receita: as “contribuições” dos inscritos.

Logo após o registro, em vez de receber anúncios para avaliar no Facebook, os usuários são incentivados a comprar um curso. Este promete ensiná-los a ganhar renda extra. Este curso, entretanto, consiste principalmente em informações óbvias que estão disponíveis gratuitamente na internet.

Além disso, o SafeSpace também promete pagar aos usuários que convidam outras pessoas para “investir” na plataforma e expandir a rede de inscritos do aplicativo. Essas táticas levantam dúvidas sobre a autenticidade e a transparência como uma fonte real de renda. Assim, é importante que os usuários estejam cientes dessas práticas antes de se envolverem com o aplicativo.

App paga realmente os usuários?

É importante ressaltar desde o início que o aplicativo que promete grandes ganhos para os usuários parece se enquadrar em um esquema fraudulento virtual. Seu modelo de funcionamento se assemelha muito aos esquemas de pirâmide, que são conhecidos por serem enganosos e insustentáveis.

Nesses esquemas, os participantes são incentivados a gastar dinheiro para participar e, principalmente, a recrutar novas pessoas para se juntarem ao esquema. Essa modalidade de ganho não é sustentável a longo prazo, pois depende da entrada constante de novos participantes para gerar renda.

Portanto, é crucial estar atento e desconfiar de qualquer site, aplicativo ou plataforma que exija “investimento”, “contribuição” ou “assinatura de faixas VIP. É sempre aconselhável fazer uma pesquisa completa e cuidadosa antes de se envolver com qualquer oportunidade de ganho online para evitar possíveis golpes e fraudes.

Reclamações no site Reclame Aqui

Muitas pessoas relataram perda de dinheiro com o aplicativo SafeSpace. A informação de que há mais de 54 mil reclamações registradas no site Reclame Aqui relacionadas ao app é preocupante. Isso sugere que muitos usuários enfrentaram problemas significativos com a plataforma. É importante que as pessoas tenham acesso a esses relatos e informações para tomar decisões informadas sobre o uso de aplicativos e serviços online.

Ao considerar o uso de qualquer aplicativo ou plataforma, especialmente aqueles que prometem ganhos financeiros, é fundamental realizar uma pesquisa abrangente. Então, procure avaliações e opiniões independentes e verificar a reputação da empresa por trás do serviço. Essas precauções podem ajudar a evitar situações desagradáveis e possíveis golpes.

Se alguém já teve uma experiência negativa com o SafeSpace ou qualquer outro serviço, é importante reportar a situação às autoridades competentes. Dessa forma, também é relevante compartilhar informações em sites como o Reclame Aqui para alertar outros potenciais usuários sobre os riscos envolvidos.