Aplicativos de transporte precisam garantir acessibilidade em veículos, determina CDH

Aplicativos de transporte estão se tornando cada vez mais populares. Eles oferecem uma maneira fácil e conveniente de se locomover pela cidade. No entanto, nem todos podem aproveitar os benefícios desses serviços. Pessoas com deficiência muitas vezes encontram dificuldades ao usar esses aplicativos devido à falta de veículos acessíveis.

A necessidade de veículos acessíveis

A realidade atual

Infelizmente, há relatos frequentes de pessoas com deficiência que têm seus pedidos de corrida cancelados pelos motoristas desses aplicativos de transporte. Isso ocorre porque a maioria desses veículos não é acessível para pessoas com deficiência.

A importância da acessibilidade

A acessibilidade é um direito universal. Todos devem ter o direito de se locomover de maneira conveniente e segura, independentemente de suas habilidades físicas. Este direito não deve ser limitado a um tipo específico de serviço.

Projeto de Lei

A proposta

Um projeto de lei foi recentemente aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. Este projeto, apresentado pelo senador Rogerio Carvalho, propõe que pelo menos 5% dos veículos registrados em aplicativos de transporte sejam acessíveis para pessoas com deficiência.



O objetivo

O objetivo deste projeto é garantir que todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência, possam usar esses aplicativos de transporte. Os aplicativos deverão oferecer uma opção que permita visualizar a quantidade de motoristas com veículos acessíveis nas áreas próximas dos clientes.

Treinamento de motoristas

A necessidade de treinamento

Além de fornecer veículos acessíveis, é essencial que os motoristas desses aplicativos de transporte recebam treinamento adequado. Eles precisam saber como atender pessoas com deficiência de maneira adequada e respeitosa.

O que o treinamento deve incluir

O treinamento deve incluir como ajudar uma pessoa com deficiência a entrar e sair do veículo, como acomodar uma cadeira de rodas e como interagir com a pessoa de maneira respeitosa. Isso garantirá que a pessoa se sinta confortável e segura durante a viagem.

Audiodescrição

O que é audiodescrição?

A audiodescrição é uma técnica que permite que pessoas com deficiência visual entendam o que está acontecendo ao seu redor. Ela descreve visualmente o ambiente e as ações que ocorrem.

A importância da audiodescrição

A audiodescrição pode ser extremamente útil para pessoas com deficiência visual que usam aplicativos de transporte. Ela pode ajudá-los a entender o que está acontecendo durante a viagem e a se sentir mais seguros.

Cadastro-Inclusão

O que é o Cadastro-Inclusão

O Cadastro-Inclusão é um registro nacional que contém informações sobre pessoas com deficiência. Ele é usado para melhorar a qualidade dos dados sobre essa parcela da população e facilitar a empregabilidade dessas pessoas.

Como o Cadastro-Inclusão pode ajudar

O Cadastro-Inclusão pode ajudar as empresas a cumprir a obrigação de contratar um certo percentual de pessoas com deficiência. Ele permite que as empresas realizem uma “busca ativa” de candidatos às vagas que devem preencher com pessoas com deficiência.