Após prorrogação, PUC-Rio encerra inscrições

Após prorrogação, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) encerra hoje, dia 18 de setembro, as inscrições para o Vestibular 2024. Desse modo, os interessados têm até as 23h59 (horário de Brasília) desta segunda-feira para se inscrever no processo seletivo.

A PUC é uma das mais prestigiosas instituições de ensino superior do país, sendo esse Vestibular 2024 a principal porta de entrada nos cursos de graduação oferecidos pela PUC no Rio de Janeiro.

O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024, tendo como público-alvo os estudantes que já concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio e que têm interesse em ingressar no ensino superior.

Inicialmente, a PUC-Rio encerraria o período de inscrição em 11 de setembro. Com a prorrogação do prazo até essa segunda (18), a universidade estendeu o período de inscrição em uma semana.

Portanto, os interessados devem aproveitar o último dia de inscrição para concorrer às vagas! Veja a seguir como se inscrever.

Vestibular PUC-Rio 2024

De acordo com as orientações do edital, a PUC-Rio está recebendo as inscrições para o Vestibular 2024 exclusivamente de forma virtual.

Nesse sentido, para se inscrever, é necessário acessar o site da universidade, e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.



No ato da inscrição, os candidatos devem escolher um dos cinco grupos de carreira estabelecidos pela PUC-Rio indicando para qual curso de graduação deseja se inscrever. Além disso, é também no momento da inscrição que o estudante deve escolher entre uma das três modalidades de ingresso ofertadas pela PUC-Rio.

Após preencher e enviar as informações, os candidatos deverão pagar uma taxa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o dia 19 de setembro, próxima terça-feira.

Modalidades de seleção

Para fins de classificação dos inscritos no Vestibular 2024, a PUC-Rio estabeleceu três formas de seleção:

Aqueles que optarem pela seleção via notas do Enem poderão usar os desempenhos obtidos nas edições dos últimos cinco anos: 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Já os exames internacionais aceitos são os seguintes: Abitur, Bac ou IB Diploma.

Provas do Vestibular 2024

De acordo com o edital, a PUC-Rio aplicará as provas do Vestibular 2024 no dia 13 de outubro de 2023, em dois turnos. Somente os candidatos que optaram pelo vestibular tradicional no momento da inscrição farão as provas.

A PUC-Rio aplicará uma avaliação composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. No entanto, a composição das provas varia de acordo com o grupo de cursos escolhido pelos candidatos.

A prova objetiva de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e as provas discursivas de Português e Literatura Brasileira e de Redação serão aplicadas a todos os candidatos. Já as questões sobre as demais disciplinas/áreas serão específicas, de acordo com a área do curso escolhido.

Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 29 de setembro, por meio do cartão de confirmação de inscrição.

Oferta de vagas

As oportunidades ofertadas pela PUC-Rio visam o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. De acordo com o Manual do Candidato, os cursos ofertados estão divididos em carreiras, da seguinte maneira:

Grupo 1: Ciência da Computação; Engenharias; Física; Matemática e Química.

Grupo 2: Arquitetura e Urbanismo; Artes Cênicas; Ciências Sociais; Comunicação – Estudos de Mídia; Comunicação – Jornalismo; Design; Direito; Filosofia; Geografia; História; Letras; Pedagogia; Psicologia; Relações Internacionais; Serviço Social e Teologia.

Social e Teologia.

Social e Teologia. Grupo 3: Ciências Econômicas.

Grupo 4: Administração.

Grupo 5: Ciências Biológicas, Neurociências e Nutrição.

Resultado

De acordo com o cronograma, a PUC-Rio publicará o resultado do Vestibular 2024 no dia 21 de setembro. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas até o dia 23 de setembro.

Acesse o Manual do Candidato para mais detalhes.

