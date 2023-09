Aposentadoria independente do INSS é possível? Descubra como

Aposentar-se sem depender do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um objetivo cada vez mais desejado pelos brasileiros. Embora a maioria das pessoas conte com os benefícios mensais do INSS para garantir sua renda na terceira idade, é possível conquistar a independência financeira na aposentadoria por meio de uma estratégia bem planejada. Neste guia completo, apresentaremos todas as informações necessárias para você se aposentar sem depender do INSS, levando em consideração diversos critérios e variáveis.

A importância do INSS na vida dos brasileiros

Atualmente, aproximadamente 38 milhões de brasileiros recebem pagamentos mensais do INSS. Esses benefícios são divididos em duas categorias: previdenciários e assistenciais. Os benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, estão relacionados às contribuições feitas à Previdência Social, enquanto os benefícios assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica de Assistência Social (BPC/LOAS), não dependem de contribuições.

É possível se aposentar sem depender do INSS?

Sim, é possível se aposentar sem depender do INSS e sem fazer contribuições mensais à Previdência Social. No entanto, para isso, é necessário acumular um patrimônio suficiente que garanta pagamentos mensais durante a aposentadoria. Para alcançar essa independência financeira, é essencial realizar um planejamento financeiro detalhado, considerando sua situação atual e analisando quanto do seu orçamento pode ser direcionado para esse objetivo.

De acordo com a planejadora financeira Lueny Santos, planejar a aposentadoria vai além de cortar gastos. É necessário assumir a responsabilidade de acumular um patrimônio, fazer escolhas financeiras inteligentes e considerar diversos aspectos, como gestão de investimentos, planejamento tributário e sucessório.

Calcular os valores necessários para aposentadoria

Uma das melhores alternativas para garantir a aposentadoria sem depender do INSS é guardar dinheiro regularmente, preferencialmente em investimentos como poupança ou títulos de renda fixa, e retirar os valores apenas na melhor idade. Para isso, é importante analisar seu padrão de vida atual e ajustar seu plano de aposentadoria de acordo com a realidade atual.

Por exemplo, se você recebe atualmente R$ 5 mil e deseja receber R$ 10 mil na aposentadoria, é fundamental incluir essas variáveis no cálculo. O planejamento financeiro para a aposentadoria deve considerar o momento atual e o objetivo de manter o seu padrão de vida ao longo do tempo.

Ao escolher os investimentos para garantir sua aposentadoria, é importante ter cuidado. Optar por um portfólio diversificado, com diferentes tipos de investimentos, é uma estratégia interessante. Não existe um investimento perfeito, mas sim o mais adequado ao seu projeto de aposentadoria e ao seu perfil de risco.

Quanto economizar para se aposentar sem o INSS?

A resposta para essa pergunta varia de acordo com a realidade financeira e os objetivos de cada pessoa. Se você deseja se aposentar mais cedo, com pagamentos mais altos, é necessário começar a poupar o mais cedo possível e acumular uma quantia expressiva de dinheiro.

Segundo Lueny Santos, quanto mais cedo você começar a investir, mais fácil será acumular o patrimônio necessário para a aposentadoria. Para exemplificar, vamos apresentar duas simulações:

Simulação para uma pessoa que começa a poupar aos 30 anos: Idade para começar a investir: 30 anos

Idade para se aposentar: 65 anos

Valor disponível atualmente: Zero

Taxa real anual (acima da inflação): 4%

Reserva monetária (que pode ser herança): R$ 100 mil

Expectativa de vida: 100 anos

Valor total a ser acumulado: R$ 1.165.604,03

Valor total a ser investido por mês: R$ 1.295

Nessa simulação, se você começar a investir cerca de R$ 1,2 mil por mês aos 30 anos, terá a possibilidade de garantir uma aposentadoria de R$ 5 mil aos 65 anos.

Simulação para uma pessoa que começa a investir aos 45 anos: Idade para começar a investir: 45 anos

Idade para se aposentar: 65 anos

Valor disponível atualmente: Zero

Taxa real anual (acima da inflação): 4%

Reserva monetária (que pode ser herança): R$ 100 mil

Expectativa de vida: 100 anos

Valor total a ser acumulado: R$ 1.165.604,03

Valor total a ser investido por mês: R$ 3.200

Nesse caso, para receber uma aposentadoria de R$ 5 mil aos 65 anos, será necessário investir R$ 3.200 por mês durante um período de 20 anos.

Essas simulações mostram que quanto mais cedo você começar a investir, menos será necessário investir mensalmente para garantir uma aposentadoria confortável.

Aposentar-se sem depender do INSS é possível, mas requer um planejamento financeiro cuidadoso e disciplina ao longo da vida. Acumular um patrimônio suficiente para garantir pagamentos mensais durante a aposentadoria é um desafio que pode ser superado com estratégia e dedicação.

Lembre-se de que cada pessoa tem uma realidade financeira única, portanto, é importante adaptar as informações apresentadas neste guia de acordo com suas necessidades e objetivos específicos. Consultar um planejador financeiro pode ser fundamental para traçar um plano personalizado e alcançar a independência financeira na aposentadoria.

Com disciplina, conhecimento financeiro e um plano bem estruturado, você poderá construir um futuro tranquilo e aproveitar a terceira idade com segurança e conforto. Aposentar-se sem depender do INSS é um objetivo alcançável, e você pode dar os primeiros passos em direção a ele hoje mesmo.