Aposentadoria MAIOR? Beneficiários ficam EM DÚVIDA com a POSSIBILIDADE

O INSS desempenha o papel de gestor e outorgante de benefícios previdenciários, como a aposentadoria, e benefícios assistenciais aos indivíduos da nação brasileira. A obtenção dessas regalias requer que o cidadão tenha efetuado contribuições regulares, conforme determinado pelas normativas vigentes.

O montante das concessões do INSS é calculado com base nas contribuições efetuadas pelo assegurado durante sua trajetória laborativa e de acordo com as regulamentações previamente estabelecidas. Contudo, existem diversas táticas a serem consideradas quando se trata de maximizar o valor a ser recebido após a aposentadoria.

Como maximizar o valor da aposentadoria

Previdência privada

A previdência privada se configura como um sistema suplementar à previdência social, operada pelo INSS, disponibilizada por instituições financeiras e seguradoras. Este mecanismo faculta que os indivíduos efetuem contribuições de forma voluntária ao longo do período. O intuito é de constituir um fundo financeiro que será utilizado no futuro, sobretudo durante a aposentadoria.

Essa alternativa se apresenta como uma alternativa para aqueles que almejam complementar a renda advinda da previdência social. Serve também para aqueles que buscam uma modalidade de investimento de longo prazo.

Em essência, existem essencialmente dois gêneros de previdência privada:

1.PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre)

O PGBL permite que as contribuições realizadas sejam dedutíveis no cálculo do Imposto de Renda, até um limite específico (atualmente, até 12% da renda bruta tributável). O imposto será cobrado sobre o valor integral resgatado no futuro, ou seja, englobando tanto as contribuições efetuadas como os ganhos acumulados.



2.VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre)

No VGBL, não se permite a dedução das contribuições no Imposto de Renda. No entanto, a tributação incide apenas sobre os rendimentos auferidos no momento do resgate, não afetando o montante total acumulado.

Dessa forma, a previdência privada oferece flexibilidade. Além disso, oferece também diferentes opções de tributação para os indivíduos que buscam planejar seu futuro financeiro de maneira estratégica.

Quais são as vantagens para a aposentadoria?

Os planos de previdência privada se destacam por sua flexibilidade no que diz respeito às contribuições, permitindo que o investidor escolha a quantia a ser aportada e a frequência das contribuições de acordo com suas possibilidades. Além disso, geralmente, existe a facilidade de transferir o plano de uma instituição para outra sem a perda dos recursos acumulados, o que proporciona mobilidade aos investidores.

No cenário do PGBL, a possibilidade de dedução das contribuições no Imposto de Renda. Dessa forma, difere do VGBL, gerando economia tributária no curto prazo, o que é um ponto importante a considerar.

Antes de optar por um plano de previdência privada, é altamente recomendável realizar uma pesquisa abrangente e comparar as diversas opções disponíveis no mercado. É crucial levar em consideração seus objetivos financeiros, seu perfil de investidor e suas necessidades específicas.

Além disso, consultar um profissional financeiro ou um planejador financeiro qualificado pode ser extremamente benéfico para tomar decisões informadas e alinhadas com sua situação financeira individual.

Essa abordagem estratégica e informada ajudará a garantir que você escolha o plano de previdência privada que melhor atenda às suas metas financeiras de longo prazo.

Planejando a aposentadoria

O aspecto mais crucial quando se trata de planejar a aposentadoria é estabelecer metas específicas e claras para esse período da vida. Isso envolve determinar a idade desejada para a aposentadoria, o estilo de vida que você pretende manter e uma estimativa dos gastos necessários.

É fundamental calcular o montante financeiro necessário mensalmente para sustentar o padrão de vida almejado. Assim, deve-se considerar despesas como moradia, alimentação, cuidados com a saúde, atividades de lazer e viagens.

A partir dessas informações, é possível desenvolver um plano estratégico para economizar e investir ao longo do tempo. Diversificar seus investimentos é uma estratégia valiosa para equilibrar o risco e a rentabilidade, buscando maximizar o crescimento do seu patrimônio.

É essencial revisar periodicamente suas metas, sua situação financeira e seu plano de investimento. Ajuste o plano conforme necessário para garantir que ele permaneça alinhado com seus objetivos.

Quanto mais cedo você começar a se preparar para a aposentadoria, mais tempo terá para acumular recursos e tomar decisões financeiras adequadas. Esteja disposto a adaptar seu plano à medida que sua vida e circunstâncias evoluem, e esteja preparado para ajustar seus objetivos conforme a realidade se desenha.

Lembrando que todo esse processo de planejamento financeiro para a aposentadoria deve ser cuidadosamente personalizado para se adequar à sua situação única e às suas aspirações de vida futura. Consultar um profissional financeiro ou planejador financeiro pode ser uma escolha sábia para orientação especializada ao longo desse percurso.