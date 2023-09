Aposentados e pensionistas do INSS recebem EXCELENTE notícia; Confira agora

Aqueles que aguardavam ansiosamente por decisões judiciais favoráveis à concessão ou revisão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em agosto receberam boas notícias. O Conselho da Justiça Federal (CJF) anunciou a liberação de impressionantes R$ 2,28 bilhões para pagamento de atrasados a 144.671 beneficiários em todo o país.

Esse montante representa aproximadamente 83,5% do valor total de R$ 2,73 bilhões que o CJF destinou neste mês de setembro para quitar as chamadas Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que incluem indenizações a serem pagas pelo governo federal, limitadas a até 60 salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 79,2 mil. É importante ressaltar que, nesses casos, não há mais chance de recurso.

No decorrer deste mês, um impressionante contingente de 237.564 pessoas serão beneficiadas com esses pagamentos, trazendo um alívio financeiro considerável para aqueles que lutaram por seus direitos na justiça. A medida é resultado do compromisso do Poder Judiciário em garantir o acesso a benefícios previdenciários justos e assegurar que os cidadãos recebam o que lhes é devido.

Qual o cronograma de pagamento?

Como já dito anteriormente, o Conselho da Justiça Federal (CJF) anunciou que os recursos para o pagamento de atrasados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram liberados. Os valores estão sendo distribuídos aos cinco Tribunais Regionais Federais (TRFs) do país.

Cada TRF tem a responsabilidade de realizar os depósitos das quantias devidas de acordo com seus cronogramas específicos. Sendo assim, os aposentados e pensionistas que possuem valores atrasados a receber devem procurar os TRFs para confirmar a data de pagamento.

A distribuição dos recursos pelos TRFs reflete o compromisso das autoridades judiciais em garantir que os beneficiários recebam suas indenizações de forma eficiente e organizada. À medida que os tribunais regionais federais avançam com os depósitos, espera-se que mais beneficiários em todo o Brasil possam desfrutar dos valores a que têm direito.

Muitos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm dúvidas sobre o que são os valores retroativos e quem tem direito a recebê-los. Esses valores representam as diferenças não pagas nos últimos cinco anos antes da ação judicial e, em geral, correspondem à diferença entre o valor que o segurado deveria estar recebendo e o montante efetivamente pago ao longo desses anos.

É importante destacar que todo segurado que solicita a concessão ou revisão de um benefício previdenciário e obtém uma decisão favorável na Justiça tem direito a receber os valores retroativos. Isso significa que se o INSS deveria ter pago um valor maior ao segurado em benefícios passados, esse montante será retroativamente concedido.

Para dar uma ideia da dimensão desses pagamentos, em média, mensalmente, são liberados entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões para o pagamento de valores retroativos a segurados do INSS. A liberação de recursos busca assegurar que os cidadãos recebam o que é devido.

A solicitação de regularização de pagamentos em atraso pode ser solicitada nos canais oficiais do INSS, no entanto, em muitos casos os segurados precisam dar entrada em ações judiciais. Sendo assim, é recomendado que os cidadãos que possuem valores atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social a receber procurem especialistas.

