Apple lança nova atualização nesta segunda (18); veja o que muda

Novidades do iOS 17

Apple está sempre inovando e trazendo melhorias para seus produtos, e desta vez não é diferente. Nesta segunda-feira (18), a empresa lançou a nova atualização do sistema operacional do iPhone , o iOS 17. Com diversas novidades e recursos aprimorados, essa atualização promete deixar os usuários ainda mais satisfeitos.

O iOS 17 traz uma série de melhorias e recursos que vão facilitar o dia a dia dos usuários. Uma das principais novidades é a personalização do celular, que agora permite que você deixe o seu iPhone com a sua cara. Com novos toques para o celular e opções de configurações no app Casa, você poderá personalizar o seu dispositivo de acordo com as suas preferências.

Outra grande novidade é o aprimoramento do AirDrop, que agora possibilita o envio do número de telefone e e-mail de um iPhone para o outro apenas aproximando os dois aparelhos. Essa funcionalidade vai facilitar a transferência de informações entre dispositivos e tornar a experiência do usuário ainda mais prática.

Além disso, o iOS 17 traz melhorias na segurança dos aparelhos, deixando-os mais protegidos contra possíveis ameaças. Com essa atualização, os usuários poderão ficar tranquilos sabendo que seus dados estão seguros.

Recursos adicionais do iOS 17

Além das novidades mencionadas anteriormente, o iOS 17 também traz recursos adicionais que vão agradar os usuários. O app Saúde, por exemplo, recebeu atualizações que permitem cuidar da saúde mental e visual. Em breve, será possível prever crises de ansiedade e depressão, oferecendo suporte emocional e informacional para os usuários.

Outro recurso interessante é a função “Chegou bem?”, que permite que você notifique uma pessoa próxima ou da família quando chegar ao seu destino, como a sua casa. Essa funcionalidade pode trazer mais tranquilidade para você e seus entes queridos.

O iOS 17 também traz atalhos visuais que facilitam a navegação e encontram o que você precisa de forma mais rápida. Essa melhoria na usabilidade do sistema operacional vai tornar a experiência do usuário ainda mais fluida e intuitiva.

Compatibilidade do iOS 17

A Apple divulgou a lista de aparelhos compatíveis com o iOS 17. Confira abaixo os modelos que poderão receber essa atualização:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª geração ou posterior)

Se você possui um dos modelos mencionados acima, poderá aproveitar todas as novidades e recursos do iOS 17.

Se você possui um dos modelos compatíveis, não deixe de realizar a atualização e aproveitar todas as vantagens que o iOS 17 tem a oferecer. A Apple está sempre empenhada em trazer inovações e melhorias para seus produtos, e essa atualização é mais um exemplo disso.

Aproveite todas as novidades do iOS 17 e desfrute de uma experiência ainda melhor com o seu iPhone. A Apple continua a surpreender seus usuários com tecnologia de ponta e recursos inovadores. Atualize seu dispositivo e aproveite todas as vantagens do iOS 17!