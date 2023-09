Aprenda a fazer esses 3 exercícios que quase todos erram na academia

Adotar um estilo de vida fitness é fundamental para quem busca saúde e qualidade de vida. E mais do que hábitos alimentares saudáveis, uma rotina de exercícios físicos também faz toda a diferença. Mas, nesse sentido, é preciso que você execute seus treinos corretamente.

Pensando nisso, veja a seguir a forma certa de realizar três dos exercícios mais comuns dentro das academias. Porém, apesar da popularidade desses treinos, grande parte das pessoas os fazem de forma errada ou inadequada.

Vida fitness: corrija sua rotina de exercícios físicos

Para quem procura uma forma eficiente de ficar em boa forma, a musculação é um exercício bastante indicado. Por esse motivo, grande parte dos brasileiros procura essa opção de atividade física. E de acordo com o Ministério da Saúde, ela é a segunda mais praticada pela população do país, perdendo apenas para a caminhada. E esse dado demonstra a preocupação em ter uma vida fitness por parte da população

Nesse sentido, existe uma sequência de três exercícios bastante comuns nas academias de todo o país. Mas o fato é que grande parte das pessoas os fazem de forma errada, o que impede que consigam os resultados desejados. Veja quais são eles abaixo.

Elevação lateral

Para uma vida fitness de acordo com seus planos de saúde e estética, esta é uma das atividades mais comuns em academias. Nela o praticante usa um peso em cada mão, e ergue seus braços na altura dos ombros. O objetivo é fortalecer os ombros, braços e melhorar a postura.

No entanto, muitas pessoas fazem esse exercício da forma errada. Isto porque costumam passar da linha do ombro. A forma certa de realizar é elevar os pesos de forma circular até ela, sempre tentando jogá-los para longe de seu corpo.



Puxada vertical

Este exercício também tem o objetivo de trabalhar os ombros. Para isso, a forma mais comum de pratica-lo é em pé levando os braços em direção ao seu corpo com o peso no chão. Dessa forma, a pessoa consegue trabalhar toda a parte superior de seu corpo.

Aqui, um dos erros mais comuns é jogar o cotovelo para longe de você. A forma certa de fazê-lo é justamente ao contrário, trazendo os cotovelos para perto do corpo. Nesse sentido, o mais importante é trabalhar com o músculo oblíquo para esse movimento.

Rosca alternada

Por fim, esse é mais um exercício importante para vida fitness. Nele você pode ficar em pé, com um aparelho específico ou apoiar o seu corpo utilizando dois halteres. O objetivo é trazer seus braços para perto de seu peito, trabalhando a parte inferior do bíceps.

Aqui, há outro erro clássico que compromete esse exercício. Trata-se de elevar um peso e depois de descer com ele subir o outro. O recomendado é que você sincronize o movimento de forma que, quando um peso estiver descendo, o outro comece a subir.

Vida Fitness: considerações finais

Vale lembrar que o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de academias, perdendo apenas para a Índia. Além disso, pessoas de todas as idades tem aderido à essa atividade física, o que comprova a sua eficiência. Assim sendo, acertar a forma de realizar seus exercícios mais comuns é garantir ótimos resultados para uma vida fitness.