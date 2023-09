Aprenda a receber os salários ATRASADOS dos aposentados através da revisão automática

A revisão automática do INSS tem se tornado uma medida recomendada para os cidadãos que estão em busca de segurança em relação aos valores que estão sendo pagos. Essa revisão, disponível para qualquer beneficiário do órgão, tem despertado grande interesse entre os aposentados, que buscam receber os salários atrasados e garantir o recebimento correto de seus benefícios.

Neste artigo, vamos explicar como funciona a revisão automática do INSS, os motivos que têm levado à sua realização e como você pode solicitar essa revisão para receber os valores atrasados. Acompanhe!

O que é a revisão automática do INSS?

A revisão automática do INSS é uma medida que permite que os beneficiários do órgão possam solicitar uma verificação dos valores que estão sendo pagos, com o objetivo de identificar possíveis erros nos cálculos previdenciários. Essa revisão pode ser feita de forma simples, sem a necessidade de contratação de profissionais contábeis ou jurídicos.

O INSS disponibiliza a opção de solicitar a revisão em conjunto com o órgão, o que facilita o processo para o beneficiário. Essa solicitação pode ser feita para qualquer tipo de auxílio concedido pela Previdência Social.

Principais causas das revisões do INSS

Um dos principais motivos que tem levado à realização das revisões do INSS são os erros nos cálculos previdenciários. Milhões de pessoas foram prejudicadas pela não exclusão de 20% das menores contribuições realizadas ao INSS, o que reduziu o valor final do pagamento da aposentadoria.

Esse erro foi constatado pelo órgão federal e ocorreu nos cálculos realizados entre os anos de 2002 e 2009. Além disso, o INSS já se colocou à disposição para efetuar os pagamentos que estão pendentes, o que tem motivado ainda mais os beneficiários a solicitarem a revisão de seus benefícios.

Revisão do INSS ampliando a renda dos beneficiários



Muitas pessoas que foram informadas sobre a possibilidade de realizar a revisão automática do INSS têm descoberto que possuem uma renda maior do que a que estava sendo paga anteriormente. Isso ocorre porque o INSS se comprometeu a efetuar o pagamento dos valores devidos, desde que o beneficiário solicite a revisão e comprove que tem direito a receber esse aumento.

Para realizar a revisão e tirar suas dúvidas com a Previdência Social, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site do Meu INSS clicando aqui Faça o seu login com a conta Gov.br. Localize a barra de pesquisa no site, que fica no meio da tela. Insira “Revisão” e clique na lupa para pesquisar. As opções de revisão serão apresentadas para você.

Ademais, a revisão automática do INSS tem se mostrado uma medida importante para garantir que os beneficiários recebam os valores corretos de seus benefícios. Com a possibilidade de receber salários atrasados e ter uma renda maior, os aposentados têm buscado cada vez mais solicitar essa revisão.

Se você é beneficiário do INSS, não deixe de verificar se tem direito à revisão automática e solicitar o pagamento dos valores devidos. Acesse o site do Meu INSS e faça a sua solicitação. Afinal, é seu direito receber o que lhe é devido.

Lembre-se de que a revisão automática do INSS está disponível para todos os tipos de auxílio concedidos pela Previdência Social. Não perca a oportunidade de garantir o recebimento correto de seus benefícios e a regularização de possíveis pagamentos atrasados.

Agora que você sabe como receber salários atrasados do INSS e como solicitar a revisão automática, não deixe de tomar as medidas necessárias para garantir seus direitos. Acesse o Meu INSS e inicie o processo de revisão agora mesmo!

