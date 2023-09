Aprenda agora a parcela o aparelho em até 25 vezes

O iPhone sempre foi um objeto de desejo para muitas pessoas em todo o mundo. Com sua tecnologia avançada, design elegante e recursos inovadores, é fácil entender o porquê. No entanto, o alto preço do dispositivo muitas vezes limitava seu acesso a uma parcela privilegiada da população.

Mas agora, a iPlace, maior revendedora da Apple na América Latina, está tornando o iPhone mais acessível para todos, oferecendo opções de parcelamento em até 25 vezes para quem ganha a partir de R$ 1.500 por mês.

Novas condições de crédito facilitam a aquisição do iPhone

Anteriormente, a iPlace só permitia o parcelamento do iPhone para aqueles que ganhavam acima de R$ 2.000 mensais. No entanto, a partir de agora, pessoas com renda entre R$ 1.500 e R$ 2.000 também podem aderir a um programa de financiamento próprio da empresa, tornando o sonho de possuir um iPhone uma realidade para um número ainda maior de pessoas. Essa flexibilização das condições de crédito é uma resposta à demanda crescente e ao interesse do público brasileiro pelo produto.

A melhoria nas condições de crédito oferecidas pela iPlace ocorre em paralelo à redução de preços feita pela Apple no Brasil. Com essa redução, o preço médio das linhas anteriores do iPhone, como o iPhone 14 e 13, teve uma diminuição média de 20%.

Além disso, o novo iPhone 15 chegará ao mercado brasileiro com um valor cerca de 10% mais baixo em comparação com a versão anterior. Com isso, o preço do novo smartphone da Apple varia entre R$ 7.299, para o modelo mais básico, e R$ 13.999, para a versão mais premium.

Cadastro antecipado e demanda surpreendente

A iPlace já iniciou o cadastro dos clientes interessados em adquirir o novo iPhone 15, oferecendo uma espécie de pré-venda para atender à demanda crescente. A procura pelo dispositivo tem sido surpreendente, demonstrando um interesse significativo por parte dos brasileiros. A iPlace, que pertence ao Grupo Herval, uma empresa com atuação diversificada na área de construção civil e crédito, está investindo em programas de parcelamento e troca de produtos usados para tornar a compra do iPhone ainda mais acessível.

Segundo Wagner Alledo, diretor geral da iPlace, a empresa está desenvolvendo novos modelos de compra para atender às necessidades dos consumidores. A parcela da população que compra o iPhone à vista é a maioria, mas a estratégia da iPlace é ampliar as opções de pagamento, como parcelamentos em até 25 meses e a troca de modelos antigos na compra do novo dispositivo.



Você também pode gostar:

Além disso, a iPlace também está investindo em um programa de aluguel de iPhones em parceria com o Bradesco, oferecendo aos clientes a opção de pagar em 24 vezes e devolver o produto ao final de dois anos.

Expansão internacional e planos futuros

A iPlace não está apenas tornando o iPhone mais acessível no Brasil, mas também tem planos de expansão internacional para outros países da América do Sul. Além das 144 lojas no Brasil, a empresa recentemente abriu uma unidade no Uruguai e está planejando expandir para novos mercados. O Uruguai foi o primeiro passo nessa estratégia de expansão internacional, e novos países estão sendo considerados para os próximos passos.

Além disso, a iPlace está planejando a abertura e reforma de lojas em todo o Brasil. Essa será a primeira movimentação nesse sentido em dois anos e reflete a identificação de oportunidades de expansão no mercado brasileiro. A empresa está desenvolvendo um plano de expansão e apresentará à Apple para aprovação.

Com essas iniciativas, a iPlace está democratizando o acesso ao iPhone, tornando-o mais acessível para um número maior de pessoas. A combinação de preços mais baixos, condições de crédito facilitadas e programas de parcelamento e troca oferece aos consumidores brasileiros a oportunidade de possuir o tão desejado iPhone. Seja para uso pessoal ou profissional, o iPhone continua sendo uma escolha popular devido à sua qualidade, desempenho e inovação tecnológica.

Não perca a chance de adquirir o seu iPhone e aproveitar todos os recursos e benefícios que ele oferece. Cadastre-se na iPlace e seja um dos primeiros a desfrutar dessa nova era de acesso ao iPhone. Aproveite a oportunidade de possuir um dispositivo de alta qualidade e design elegante, sem comprometer seu orçamento. O iPhone está ao seu alcance!