Aprenda como QUITAR AS DÍVIDAS em seis passos simples e LIMPE SEU NOME

Com a intervenção do Governo Federal no endividamento de famílias, com o programa Desenrola, várias pessoas têm procurado mais e mais como quitar as dívidas. Porém, essa não é a única forma de conseguir eliminar de uma vez por todas suas contas.

Assim, não basta somente resolver as contas de agora, mas também evitar de se enrolar novamente com as dívidas. Portanto, continue acompanhando nosso conteúdo para aprender algumas dicas simples para organizar sua vida financeira.

Qual a importância de aprender como quitar as dívidas

Uma boa organização financeira depende, principalmente, de estar com as contas em dia. Assim, além de entender como quitar as dívidas, é fundamental descobrir a importância de garantir sua saúde financeira:

Aumentar seu poder de crédito;

Evitar a perda de score nos órgãos de proteção;

Melhorar a oportunidade de compra;

Possibilidade de financiamentos;

Abertura para planejamentos e investimentos;

Maior segurança na organização do orçamento.

Além disso, é importante manter as dívidas em dia, para garantir uma tranquilidade maior em suas finanças. Assim, você não precisa se preocupar com os juros, as contas em aberto ou até a perda de serviços importantes.

Veja ficas práticas para aprender como quitar as dívidas

Agora que você entendeu como é importante manter sua saúde financeira, é hora de partir para a prática. Por isso, separamos algumas dicas importantes, que vão te ajudar a quitar suas dívidas e conseguir uma estabilidade maior nas finanças.



1.Faça uma análise do seu perfil financeiro

A primeira parte de aprender como quitar as dívidas é fazer uma boa análise de sua situação financeira, e começar a se organizar. Afinal, você não pode entender o que precisa pagar, se nem sabe onde estão suas contas e qual o valor delas.

Então, é importante fazer uma boa organização do seu orçamento, por mais desesperador que ele pareça. Ignorar as contas não fará com que elas desapareçam, por isso é hora de encarar de frente os desafios financeiros que você terá.

Portanto, separe todas as suas despesas e rendimentos em uma tabela, colocando os gastos do mês de forma fixa e variável. Se organize bem para não perder nenhuma conta, ou esquecer de débitos importantes.

2.Verifique onde estão seus débitos

Então, depois de organizar seu orçamento, é importante verificar suas prioridades para aprender como quitar as dívidas. Afinal, existem contas básicas que precisam de mais atenção que as outras, como água, luz e mantimentos.

Por isso, verifique onde estão seus principais gastos, o que está atrasado e quais as prioridades de pagamento. Por exemplo, se você tem uma pendência com a companhia de luz, e uma com a loja de roupas, manter sua eletricidade funcionando é a prioridade.

Porém, não basta somente reconhecer as prioridades, existem alguns pontos importantes de realizar essa etapa. Confira outros fatores que você precisa descobrir quando realiza a análise do seu orçamento:

Verificar se existem gastos desnecessários;

Entender onde está desperdiçando dinheiro;

Verificar se sua renda está adequada para os gastos;

Ver se existem gastos que podem ser cortados.

Além disso, fazer um panorama das finanças te ajuda a entender qual sua realidade e como você pode pagar seus débitos. Por exemplo, para quitar as dívidas, você deve entender quanto tem disponível para as parcelas dos acordos.

3.Encontre acordos de parcelamento

Depois de saber onde estão e quais suas principais dívidas, é hora de realizar acordos para fazer o pagamento. Assim, você não precisa quitar tudo de uma vez só, pode dividir a quantia em várias vezes.

Porém, é preciso entender como isso funcionará, de acordo com o seu orçamento. Afinal, se você assumir uma conta que não terá condições de pagar, provavelmente entrará em novas dívidas e ficará cada vez mais complicado pagar.

Algumas pessoas optam por realizar empréstimos para quitar as dívidas. Contudo, essa é uma opção que vai bem em alguns determinados casos. Então, avalie sempre a necessidade desse recurso, e se não criará mais uma brecha para se enrolar nas finanças.

4.Negocie bastante sobre o valor – como quitar as dívidas

Uma das coisas que a maioria das pessoas não faz na hora de quitar as dívidas é negociar. Afinal, grande parte dos endividados somente aceita os termos que cada credor propõe, e se ajusta aos valores que as empresas oferecem para quitação.

Porém, ainda é possível realizar negociações, fazer contrapropostas e até mesmo conseguir descontos importantes. Por isso, não economize na lábia e tente abaixar os valores até que eles estejam dentro da sua realidade financeira.

Além disso, o programa Desenrola Brasil também chegou como uma alternativa funcional para ajudar a quitar as dívidas. Portanto, vale a pena dar uma olhada nos descontos que ele apresenta para resolver pendências financeiras.

5.Não ultrapasse seu poder de pagamento

Ainda, verifique qual a real possibilidade de pagar os seus acordos, colocando uma parcela que caiba no seu bolso. Em alguns casos, você pode estar no desespero para resolver suas pendências, e acaba se enrolando ainda mais.

Por isso, mantenha o lado racional em alta nesse momento: pense com clareza e dentro da sua realidade. Verifique o que é mais importante, e como você pode organizar as pendências da maneira mais orgânica possível.

Assim, verifique se as parcelas cabem no seu orçamento, e se não couberem, tente adaptar a quantidade de vezes do acordo. Ou então, priorize a quantidade de acordos, para não se sobrecarregar com os pagamentos.

6.Cumpra os acordos e evite se enrolar ainda mais

Ainda, não faça acordos que não conseguirá cumprir, e esteja sempre dentro da realidade do seu orçamento. Mesmo que surjam outros gastos mais interessantes, é fundamental finalizar seus acordos para melhorar a saúde das finanças.

Além disso, faça análises periódicas para monitorar a saúde e organização das suas contas. Assim, mais do que quitar as dívidas, você consegue evitar novas pendências e problemas econômicos a longo prazo.

Por fim, aproveite para conferir outras dicas de saúde financeira para evitar o acúmulo de contas, se organizar nas economias e até entender como investir. Por isso, explore mais conteúdos úteis por aqui, e fique por dentro das principais novidades.