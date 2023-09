Apresentações no MTV VMA: Quais são as melhores e mais lembradas apresentações da história?

MAs performances da TV no VMA são famosas por seus artistas incríveis, músicas de sucesso e danças geralmente bizarras.

Mas não há dúvidas da popularidade e do significado cultural do espetáculo e dos momentos icônicos que ele proporciona.

Aqui estão cinco dos melhores:

5º: Lady Gaga, “Paparazzi”, 2009

Qualquer performance com Lady Gaga é memorável, com a cantora famosa por suas escolhas controversas de roupas, tanto quanto pelas dela.

E seu desempenho em 2009 foi fiel à forma. “Paparazzi” liderou duas paradas de outdoors dos EUA (Rhythmic, Dance Club Songs) e foi um sucesso global.

Gagá combinou a música popular com uma performance que a viu parecer angelical apenas para ser coberta de sangue falso e pendurada no teto.

4º: Kendrick Lamar: “DNA/Humilde”, 2017

O rapper americano provou ser um sucesso incrível, chegando a se apresentar no Super Bowl LVI ao lado de nomes como Dr. Dre, Snoop Dogg e 50 centavos.

Uma de suas performances memoráveis ​​ocorreu em 2017, quando ele demonstrou seu talento no rap com um incrível show de luzes usando lazers e chamas para acompanhar, deixando o público deslumbrado e impressionado.

3º: Britney Spears, “I’m a Slave 4 U”, 2001

Lanças teve muitos momentos de altos e baixos ao longo de sua vida, mas fez uma das apresentações musicais mais icônicas da história quando optou por usar uma píton birmanesa no pescoço como decoração.

Muitos espectadores provavelmente estavam interessados ​​em seu apelo sexual, já que a jovem de 19 anos produziu um programa com tema de selva que a viu começar em uma gaiola com um tigre.

Mas a cobra roubou a cena com as cores vivas de sua pele e a ousadia de Spears em atuar com o animal predador.

2º: Michael Jackson, “Medley”, 1995

Embora o Rei do Pop não esteja mais entre nós, seu legado perdura através das gerações.

O cantor era conhecido por seu excepcional alcance e domínio de voz, tornando-se famoso na infância ao lado de seus irmãos.

Já adulto, ele também era conhecido por suas danças e apresentações, provando ser um artista tão bom quanto um cantor.

Seu show no VMA apresentou alguns de seus maiores sucessos, com Slash arrasando em suas performances de guitarra enquanto Jackson trocava de roupa no palco.

1º:Madonna, “Vogue”, 1990

Sair em primeiro lugar é MadonaA performance de ‘Vogue’ em 1990. Os figurinos imediatamente chamam sua atenção, com a cantora parecendo ter viajado no tempo diretamente da França de 1700.

Sua produção inspirada em LGBTQ apresentou o estilo de dança underground enquanto ela ensinava ao público como estar na moda.

Toda a apresentação manteve um nível incrível de graça e classe que quase a fez parecer que transcendeu totalmente o evento.

Suas letras continham mensagens importantes de aceitação em um momento difícil para vários grupos minoritários que ainda podem ser ouvidas 33 anos depois.