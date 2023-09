APROVADO! Incentivos para CONTRATAÇÃO de pessoas com mais de 60 ANOS; entenda

Contratar pessoas com mais de 60 anos pode trazer diversos benefícios para as empresas, além de contribuir para a inclusão social e combater a discriminação por idade. Pensando nisso, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou incentivos fiscais para empresas que optarem por contratar profissionais mais experientes. Essa medida visa estimular a contratação de pessoas da terceira idade e promover uma maior igualdade no mercado de trabalho.

Neste artigo, vamos explorar os detalhes dessa proposta aprovada pela CAE, entender os benefícios da contratação de pessoas com mais de 60 anos e discutir como essa medida pode impactar positivamente as empresas e a sociedade como um todo.

Os Incentivos Fiscais

Aprovado pela CAE, o projeto de lei (PL 4.890/2019) propõe a concessão de incentivos fiscais para empresas que contratarem pessoas com 60 anos ou mais. O relator na CAE, senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), destacou a importância de políticas públicas que combatam a discriminação por idade e promovam a inclusão dos profissionais mais experientes no mercado de trabalho.

Os incentivos fiscais podem ser uma importante ferramenta para estimular as empresas a contratarem pessoas com mais de 60 anos. Além de contribuir para a inclusão social, essa medida pode trazer benefícios econômicos, como a redução da carga tributária e a possibilidade de aproveitar a experiência e conhecimento desses profissionais para impulsionar os negócios.

Benefícios da Contratação de Pessoas com Mais de 60 Anos

A contratação de pessoas com mais de 60 anos pode trazer diversos benefícios para as empresas. Vejamos alguns deles:

Experiência e conhecimento: Profissionais mais experientes geralmente possuem uma vasta bagagem de conhecimento e experiência, o que pode ser extremamente valioso para as empresas. Eles podem trazer novas perspectivas, soluções inovadoras e ajudar a resolver desafios complexos de forma eficiente. Estabilidade e comprometimento: Pessoas com mais de 60 anos tendem a ter uma maior estabilidade emocional e comprometimento com o trabalho. Elas estão em uma fase da vida em que buscam estabilidade financeira e realização pessoal, o que pode refletir em um maior engajamento e dedicação às atividades profissionais. Conhecimento técnico: Profissionais mais experientes muitas vezes possuem um conhecimento técnico aprofundado em suas áreas de atuação. Eles podem ser especialistas em determinadas habilidades ou ter um amplo conhecimento sobre determinados processos e metodologias. Essa expertise pode ser fundamental para impulsionar o crescimento da empresa e melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Rede de contatos: Ao longo de suas carreiras, profissionais mais experientes geralmente construíram uma ampla rede de contatos profissionais. Essa rede pode ser uma fonte valiosa de oportunidades de negócios, parcerias estratégicas e até mesmo novos clientes. A contratação de pessoas com mais de 60 anos pode trazer benefícios não apenas em termos de conhecimento e experiência, mas também em relação à expansão da rede de contatos da empresa.

Impacto Positivo nas Empresas e na Sociedade

A aprovação dos incentivos fiscais para a contratação de pessoas com mais de 60 anos pode trazer um impacto positivo tanto para as empresas quanto para a sociedade como um todo. Vejamos alguns dos principais benefícios:

Diversidade e inclusão: Ao contratar pessoas de diferentes faixas etárias, as empresas promovem a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho. Isso pode contribuir para a criação de um ambiente mais equilibrado e estimulante, onde ideias diversas são valorizadas e respeitadas. Combate à discriminação por idade: A discriminação por idade é um problema real que muitas pessoas enfrentam ao buscar oportunidades de emprego. Ao oferecer incentivos para a contratação de profissionais mais experientes, o Estado está dando um importante passo para combater essa forma de discriminação e promover a igualdade de oportunidades para todos. Aproveitamento do potencial dos profissionais mais experientes: Profissionais com mais de 60 anos possuem um potencial enorme a ser explorado. Sua experiência, conhecimento e habilidades podem ser aproveitados de forma estratégica pelas empresas, trazendo benefícios tanto em termos de produtividade e eficiência quanto em relação à inovação e competitividade. Estímulo à economia: A contratação de pessoas com mais de 60 anos pode estimular a economia de diversas formas. Além de aumentar a geração de empregos, essa medida pode impulsionar o consumo, uma vez que os profissionais mais experientes geralmente possuem maior poder aquisitivo. Isso pode gerar um ciclo positivo de crescimento econômico e desenvolvimento.

A aprovação dos incentivos fiscais para a contratação de pessoas com mais de 60 anos representa um avanço importante no combate à discriminação por idade e na promoção da inclusão social. Essa medida pode trazer benefícios significativos para as empresas, por meio do aproveitamento da experiência e conhecimento dos profissionais mais experientes, além de contribuir para o crescimento econômico e a diversidade no mercado de trabalho.

Portanto, é fundamental que as empresas estejam atentas a essa oportunidade e considerem a contratação de pessoas com mais de 60 anos como uma estratégia para fortalecer seus negócios e promover uma sociedade mais justa e igualitária.