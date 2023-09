Araguaia está com MAIS DE 150 VAGAS ABERTAS; Se candidate!

A Araguaia, empresa que cresceu e se consolidou no coração do Brasil como uma das maiores e mais respeitadas distribuidoras de fertilizantes e produtos agropecuários do Centro-Oeste, está com ótimas oportunidades disponíveis no mercado. Sendo assim, vale a pena consultar a lista de opções em aberto:

Agente Gerador de Demanda – Foco em Soja e Milho – Anápolis, GO – Efetivo;

Analista Administrativo – Recebimento de grãos/Originação – Anápolis – GO – Efetivo;

Analista Administrativo Sênior – Tecnologia da Informação – Efetivo;

Analista de Cobrança – Anápolis, GO – Efetivo;

Analista de Logística – Catalão – GO – Efetivo;

Analista de Planejamento Financeiro – ANÁPOLIS – GO – Efetivo;

Analista de Qualidade – Itaituba – PA – Efetivo;

Analista de Recrutamento e Seleção – Anápolis, GO – Efetivo;

Consultor Técnico de Vendas – Guarantã do Norte – MT – Efetivo;

Eletricista de Manutenção Industrial – Rondonópolis, MT – Efetivo;

Eletricista de Manutenção – Vianópolis – GO – Efetivo;

Estágio – Áreas Administrativas (Anápolis – GO);

Estoquista- Vários locais – Efetivo;

Movimentador de Mercadorias – Sinop e Sorriso – MT – Efetivo;

Movimentador de Mercadorias – Uruaçu – GO – Efetivo;

Operador de Balança Rodoviária – Confresa – MT – Efetivo;

Operador de Balança Rodoviária – Paranaguá – PR – Efetivo;

Operador de Empilhadeira – Água Boa, MT – Efetivo.

Mais sobre a Araguaia

Sobre a Araguaia, podemos ressaltar que, fundada na cidade de Anápolis em 1978, conta hoje com mais de 50 lojas, 6 fábricas de fertilizantes, uma unidade de beneficiamento de sementes de soja (Vig Sementes) e uma fábrica de nutrição animal (Baia), espalhadas estrategicamente em 8 estados do Brasil.

Além disso, a Araguaia orgulha-se do reconhecimento pela qualidade de seus produtos, trabalha para manter um padrão superior e investe em uma equipe técnica que pretende avançar ainda mais no desenvolvimento de soluções inteligentes, ambientalmente adequadas e práticas para aumentar a fertilidade do solo e produtividade do agricultor e pecuarista.

Como efetivar a candidatura em uma das vagas?

Como você já pôde conferir a lista de vagas, tudo o que é preciso fazer é clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

