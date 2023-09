Ariana Grande luta contra as lágrimas após admitir o vício em preenchimento labial

Tduas vezes vencedor do Grammy Ariana Grande teve que conter as lágrimas ao admitir que dependia de Botox e preenchimento labial para manter sua aparência.

A jovem de 30 anos fez a confissão chorosa em um vídeo do YouTube para a Vogue e confessou suas lutas com a beleza enquanto orientava os fãs em suas rotinas de maquiagem.

Grande foi catapultada para o estrelato ainda menor de idade e, desde que se tornou adulta, tornou-se conhecida por sua aparência atraente ao lado de seu talento musical. Ela disse que sentia que sua aparência era para esconder quem ela é.

“Transparência total, como uma pessoa bonita, como faço com meus lábios”, Grande disse à Vogue. “[I’ve] tive uma tonelada de preenchimento labial ao longo dos anos e Botox.

“Parei em 2018 porque me senti tão… [it was] demais. Eu só tive vontade de me esconder, você sabe.

Depois de uma pausa para se recompor, ela disse: “Eu não esperava me emocionar. Por muito tempo, a beleza era uma questão de se esconder para mim, e agora sinto que talvez não seja, desde que parei de usar preenchimentos e Botox.

Ariana não descarta futuro Botox

Botox, toxina botulínica, é uma proteína produzida por bactérias que os humanos desenvolveram para auxiliar na aparência cosmética.

Atua causando a redução das rugas faciais, forçando os músculos do rosto a relaxarem, produzindo uma pele mais lisa, principalmente ao redor da testa. Dura entre quatro e seis meses.

Grande revelou que ela não descartou um facelift no futuro, embora atualmente esteja abraçando o envelhecimento.

“[Aging] pode ser uma coisa tão linda”, ela continuou.

“Agora, posso fazer uma plástica em 10 anos? Talvez, sim, mas esses são apenas pensamentos que acho que deveríamos poder discutir. Se estamos sentados aqui conversando sobre segredos de beleza, foda-se, vamos descansar está tudo lá fora.”

The Floridian acrescentou: “Estar exposto a tantas vozes em uma idade jovem, e especialmente quando as pessoas têm coisas a dizer sobre sua aparência e outras coisas em uma idade jovem, é realmente difícil saber o que vale a pena ouvir e o que não vale”.