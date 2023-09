Arnold Schwarzenegger detalha história de retorno após cirurgia cardíaca aberta

Arnold Schwarzenegger está narrando seu retorno após uma cirurgia cardíaca aberta com suas próprias palavras – ao mesmo tempo que dá às pessoas uma olhada em como ele fez isso… com imagens nunca antes vistas.

Ele entra no susto médico de 2018 que quase ceifou sua vida. Você deve se lembrar, a AS deveria passar por um procedimento rotineiro e não invasivo na época… mas rapidamente se tornou muito mais sério depois que algo deu errado e exigiu uma cirurgia cardíaca aberta completa.

Como o próprio Arnold explica… havia algumas coisas que ele precisava para garantir que sairia do hospital – e tudo começou com uma visão clara e um plano de ação, que começou com ele mostrando que conseguia andar com os próprios pés. Com a ajuda de amigos, Arnold fez exatamente isso.