Artesão pode ser MEI? Conheça os benefícios e veja como se FORMALIZAR

O MEI (microempreendedor individual) é uma categoria empresarial que permite a formalização dos trabalhadores autônomos. Assim, a categoria consegue ter acesso a diversos benefícios exclusivos.

De maneira geral, para se tornar MEI, é preciso que a atividade empresarial esteja na lista de atividades permitidas para a categoria. Por isso, muitas dúvidas podem surgir relacionadas à cada tipo de empreendimento.

Entre elas está a formalização dos artesãos. Será que eles também podem se tornar microempreendedores individuais? Saiba tudo a seguir.

Artesão pode se tornar MEI?

Sim. Os artesãos podem se tornar microempreendedores individuais. Mas, para isso, precisam trabalhar de forma autônoma e seguir todas as regras que a categoria MEI exige. De modo geral, o artesão pode ingressar na modalidade trabalhando com os seguintes materiais:

Bijuterias

Borracha

Cerâmica

Cimento

Cortiça

Bambu e afins

Couro

Giz

Louças

Vidro e cristal

Madeira

Mármore

Granito

Ardósia e outras pedras,

Ano

Metais preciosos

Outros materiais

Papel

Plástico

Vidro

Vantagens de se formalizar

O artesão que deseja se formalizar como MEI poderá garantir todos os direitos previdenciários da categoria, bem como também tem acesso a todas as suas vantagens exclusivas.



Em primeiro lugar, vale destacar que a forma de tributação do microempreendedor é facilitada por meio do DAS (Documento de Arrecadação Simplificada). Esse documento deve ser pago mensalmente pelo empreendedor.

Através dele, ocorre a sua contribuição previdenciária, bem como o recolhimento do ISS e/ou do ICMS, a depender da sua atividade. Tudo isso em apenas uma guia de pagamento.

Além disso, uma das principais vantagens da formalização como MEI é a obtenção de um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). Nesse sentido, o microempreendedor consegue acesso a diversos serviços para empresas, como uma conta empresarial nas instituições financeiras, por exemplo.

Ademais, entre outras vantagens que a categoria oferece está a emissão de notas fiscais, acesso a crédito de forma mais fácil para investir em seus negócio e contratação de até um funcionário.

Direitos previdenciários do MEI

Além das vantagens para o seu empreendimento, o MEI também conta com os benefícios previdenciários. Assim, pode se assegurar quando não tiver em condições de trabalhar.

Ao todo, o Microempreendedor Individual conta com seis benefícios da Previdência Social. Confira todos eles:

Aposentadoria por idade : as mulheres podem requerer o benefício aos 62 anos e os homens aos 65 anos de idade, desde que as mulheres tenham pelo menos 15 anos de contribuição e os homens tenham 20 anos de contribuição;

: as mulheres podem requerer o benefício aos 62 anos e os homens aos 65 anos de idade, desde que as mulheres tenham pelo menos 15 anos de contribuição e os homens tenham 20 anos de contribuição; Aposentadoria por invalidez : Para ter direito à aposentadoria por invalidez é necessário ter pelo menos 12 meses de contribuição e passar por uma perícia médica do INSS;

: Para ter direito à aposentadoria por invalidez é necessário ter pelo menos 12 meses de contribuição e passar por uma perícia médica do INSS; Auxílio-doença : o empreendedor que ficar incapacitado temporariamente para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual tem direito ao auxílio-doença, desde que tenha pelo menos 12 meses de contribuição e passe por uma perícia médica do INSS.

: o empreendedor que ficar incapacitado temporariamente para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual tem direito ao auxílio-doença, desde que tenha pelo menos 12 meses de contribuição e passe por uma perícia médica do INSS. Salário-maternidade : a mulher titular do MEI tem direito ao salário-maternidade em caso de parto, adoção ou guarda judicial para fins de adoção, desde que tenha pelo menos 10 meses de contribuição. O benefício é pago por 120 dias e pode ser solicitado até 28 dias antes do parto ou após o nascimento da criança;

: a mulher titular do MEI tem direito ao em caso de parto, adoção ou guarda judicial para fins de adoção, desde que tenha pelo menos 10 meses de contribuição. O benefício é pago por 120 dias e pode ser solicitado até 28 dias antes do parto ou após o nascimento da criança; Pensão por morte : os dependentes do MEI falecido têm direito à pensão por morte , desde que ele tenha contribuído pelo menos uma vez para a Previdência Social;

: os dependentes do MEI falecido têm direito à , desde que ele tenha contribuído pelo menos uma vez para a Previdência Social; Auxílio-reclusão: os dependentes do MEI preso em regime fechado ou semiaberto têm direito ao auxílio-reclusão, desde que o titular não receba remuneração da empresa nem auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

Como abrir um MEI?

O processo de abertura do MEI é muito simples e qualquer pessoa consegue fazer sem sair de casa. Para isso, basta acessar o Portal do Empreendedor e seguir o passo a passo:

Ao entrar no Portal do Empreendedor selecione a opção “Quero ser MEI” e, depois, clique em “Formalize-se”; Na sequência, faça login no Gov.br com o seu CPF e senha ou faça a sua conta caso seja o primeiro acesso; A seguir, basta informar os dados que serão solicitados, de acordo com as instruções da tela; Depois, é necessário definir informações da sua empresa, como nome fantasia, contatos, se o trabalho é por meio da internet ou possui endereço comercial, entre outros. Por fim, basta conferir os dados e preencher as declarações solicitadas para finalizar a sua inscrição.

No final de todo o processo, o empreendedor consegue emitir o CCMEI, que é o documento que comprova a abertura do MEI e contém todas as suas informações empresariais.