As 8 principais maneiras de consertar o problema de Starfield continua travando de maneira eficaz!

Starfield esteve em negociações em todos os tópicos populares em toda a Internet. Infelizmente, a razão por trás dessa popularidade não é o enredo incrível, mas a presença de problemas incômodos. Recentemente, muitos jogadores começaram a relatar que Starfield continua travando sempre que começam a jogar. Embora o problema ainda não esteja claro sobre quando exatamente o jogo trava. Alguns dizem que o Starfield está travando na inicialização, enquanto outros dizem que o Starfield está travando na inicialização.

De qualquer forma, as maneiras de consertar o travamento do Starfield são as mesmas para ambas as instâncias. Se você sofre de algum deles, este guia será a chave para corrigi-lo. Dito isso, vamos começar.

O que causa a queda do Starfield?

Pode haver muitos motivos que causam o travamento do Starfield. Porém, o primeiro e o mais importante deles é a incapacidade do seu PC de rodar o jogo. Títulos AAA como Starfield geralmente consomem muitos recursos. Se você não tiver o hardware, mesmo os requisitos mínimos, poderá ter dificuldades com isso. No entanto, se você tiver o hardware, aqui estão os outros motivos.

Memória insuficiente: Seu PC não é capaz de alocar a quantidade necessária de memória para executar o Starfield com potência total. Isso geralmente acontece quando muitos aplicativos são abertos e executados em segundo plano. Isso pode ser corrigido desinstalando alguns deles ou fechando-os usando o Gerenciador de Tarefas.

Seu PC não é capaz de alocar a quantidade necessária de memória para executar o Starfield com potência total. Isso geralmente acontece quando muitos aplicativos são abertos e executados em segundo plano. Isso pode ser corrigido desinstalando alguns deles ou fechando-os usando o Gerenciador de Tarefas. Sobreposição do sistema: Sobreposições são processos de exibição que aparecem na tela durante o jogo. Essas sobreposições desestabilizam o jogo porque ocupam uma grande quantidade de CPU e memória durante a execução.

Sobreposições são processos de exibição que aparecem na tela durante o jogo. Essas sobreposições desestabilizam o jogo porque ocupam uma grande quantidade de CPU e memória durante a execução. Superaquecimento: Se você está tentando jogar Starfield 3 há muito tempo e ele trava repentinamente, provavelmente é porque seu PC ou laptop esquentou. Reserve um tempo para esfriar ou guarde-o em local bem ventilado (para laptop).

Se você está tentando jogar Starfield 3 há muito tempo e ele trava repentinamente, provavelmente é porque seu PC ou laptop esquentou. Reserve um tempo para esfriar ou guarde-o em local bem ventilado (para laptop). Driver gráfico desatualizado: Em um PC, o driver gráfico desempenha o papel mais importante durante os jogos. Se os drivers gráficos estiverem desatualizados, a maioria dos jogos irá travar ou até mesmo não abrir.

Embora esses sejam alguns dos motivos mais óbvios, também pode haver outros motivos que fazem com que o Starfield trave repentinamente durante a abertura. Essas causas podem ser corrigidas seguindo este guia.

Consertar Starfield continua travando: guia passo a passo para uma jogabilidade tranquila

Veja como você pode corrigir completamente o problema de travamento do Starfield. Certifique-se de passar por essas correções na série em que são mencionadas e não pule nenhuma delas.

Se o Starfield estiver travando, a primeira coisa que você precisa fazer é atualizar seus drivers gráficos. Os drivers gráficos também são conhecidos como drivers de GPU e são responsáveis ​​por interagir com o hardware e o jogo. Se eles estiverem desatualizados, você precisará atualizá-los para uma jogabilidade mais suave e evitar travamentos. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Clique com o botão direito no botão do Windows. No menu pop-up, clique em Gerenciador de Dispositivos. Expandir o Drivers de vídeo seção. Depois disso, clique duas vezes no seu GPU dedicada nome. Mude para o Motoristas guia e clique em Desinstalar dispositivo. Agora, acesse o site oficial do fabricante do seu driver. Dependendo do fabricante, você precisará acessar o suporte de driver Nvidia ou AMD. Selecione o nome e número do modelo de hardware da GPU e clique em Download. Depois de baixado, vá até a pasta Downloads do seu PC e inicie a instalação.

Depois de concluir essas etapas, seu PC estará pronto para jogar Starfield. Verifique se Starfield está mais travando ou não. Se sim, vá para a próxima correção.

Se você já usa o Windows há algum tempo e não tem tempo para atualizá-lo, agora é a hora de atualizá-lo. Semelhante a qualquer outro software, o Windows é um sistema operacional que requer atualizações periódicas para funcionar com eficiência e segurança. A atualização também traz vários benefícios e um deles são as melhorias de desempenho. Se você não sabe, aqui estão as etapas para atualizar o Windows:

Clique no janelas botão. De Começar menu, clique em Configurações. No painel direito, selecione atualização do Windows. Agora, clique em Verificar atualizações. Dependendo do seu PC, a opção irá variar de Verifique se há atualizações para Reinicie agora. Se você vir algum deles, clique nele e a atualização começará.

Quando a atualização estiver completamente instalada, seu PC será reiniciado. Quando o seu PC reiniciar, inicie o jogo e você estará pronto para jogar Starfield sem travar. No entanto, se o jogo ainda estiver travando, prossiga com a próxima correção.

Verifique se há problemas com DirectX

O DirectX é um componente importante para o seu PC. É importante tanto para jogos quanto para outras tarefas de renderização. O DirectX atua como meio entre a tela, os gráficos e sua CPU para aprimorar sua experiência de jogo. Se o DirectX for o culpado, você enfrentará travamentos desnecessários. DirectX também é responsável por problemas de tela de carregamento travada. Aqui estão as etapas para baixar e instalar o DirectX:

Acesse o site oficial do DirectX. Selecione seu linguagem. Clique em Download. Depois de baixado, vá para a pasta Downloads e clique duas vezes no arquivo para iniciar a instalação. Prossiga com as instruções na tela.

Assim que a instalação for concluída, inicie o Starfield e verifique se o jogo está travando ou não. Embora não deva travar, se travar, prossiga com a próxima correção. Lembre-se de que DirectX não é um arquivo de instalação independente. Assim, toda a instalação que for feita no seu PC consumirá dados. Como resultado, a velocidade de instalação depende da velocidade da sua internet.

O Visual C++ Redistributable é outra parte importante que funciona em conjunto com o DirectX. Se você tiver problemas com algum deles, Starfield e quaisquer outros jogos irão travar. Se você não tem ideia sobre o Visual C++ Redistributable, aqui estão as etapas para baixá-lo e instalá-lo:

Em primeiro lugar, verifique se você possui o Visual C++ Redistributable instalado ou não. Para verificar isso, vá para Configurações > Aplicativos > Aplicativos instalados. Procurar Visual C++ redistribuível. Se tiver, verifique se é 2017 ou 2015. Dependendo da versão, baixe a atualizada. Acesse o site oficial do Visual C++ redistribuível. Clique naquele que diz x64. Depois de baixado, vá para o Transferências pasta. Clique duas vezes em Visual C++ Redistributable para iniciar o processo de instalação. Quando instalado, reinicie o seu PC.

Quando o seu PC reiniciar, ele deverá estar pronto para Starfield. Agora, inicie o Starfield e verifique se ele está travando ou não. Se ainda estiver travando, prossiga com a próxima correção.

Verifique se há aplicativos em segundo plano

Às vezes, há muitos aplicativos e programas em execução em segundo plano que consomem muita memória e CPU. Eles, por sua vez, fazem com que outros programas parem de funcionar ou travem porque o seu PC não é capaz de alocar a memória necessária e os requisitos de CPU definidos pelo jogo. Se for esse o caso, feche os aplicativos seguindo estas etapas:

Na tela inicial do seu PC, clique em Ctrl + Mudança + Esc. Isso abrirá o Gerenciador de Tarefas. Agora, clique no Memória Guia para classificar o uso de memória em ordem crescente. Agora, de cima, clique com o botão direito no aplicativo que consome mais memória e clique em Finalizar tarefa. Da mesma forma, faça isso para a guia CPU. Continue fazendo isso até ver mais de 80% de memória e CPU livres.

Ao fazer isso, lembre-se de não encerrar a tarefa do File Explorer e do Antimalware Service Executable. Se você fizer isso, seu PC travará e não responderá. Depois de seguir os passos acima, inicie o Starfield e verifique se ele está travando ou não. Se sim, prossiga com a próxima correção.

Desativar sobreposições do sistema

Às vezes, a maioria dos recursos é consumida por sobreposições do sistema. Essas sobreposições são causadas por seus aplicativos favoritos, incluindo Steam, Discord e outros programas que exibem quadros por segundo e uso médio de CPU e memória.

Embora o Steam e o Discord possam ser importantes, se você estiver usando programas como FRAPS e NZXT Cam, pare de usá-los e desinstale-os imediatamente. Fora isso, se você estiver tendo problemas com o Steam, aqui estão as etapas para desativar o Steam Overlay:

Lançar Vapor na área de trabalho ou clicando no botão Windows. A seguir, clique em Biblioteca. Depois disso, clique com o botão direito em Starfield. No menu suspenso que aparece, clique em Propriedades. Agora, mude para o No jogo Tabule e desmarque Habilite a sobreposição do Steam durante o jogo. Quando terminar, feche tudo e inicie o Starfield.

Agora você verá que Starfield não está travando. Sob qualquer circunstância, se Starfield ainda estiver travando, a próxima correção certamente resolverá o problema de travamento.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Se você tentou todas as correções, mas nada ajudou até agora, seria aconselhável verificar a integridade dos arquivos do jogo. Fazer isso traz vários benefícios, e um dos melhores é a remoção de arquivos e diretórios corrompidos. Se o seu jogo está travando o tempo todo e você está cansado de tudo, verificar a integridade deve ser a solução. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Abra o Steam. Depois disso, vá para Biblioteca. Clique em Jogos. Agora, clique com o botão direito em Campo Estelar. No menu suspenso, clique em Propriedades. Clique em Arquivos locais no painel esquerdo. Por fim, clique em Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

A verificação da integridade depende da velocidade da Internet e da capacidade do seu sistema. Se você tiver uma velocidade de Internet mais lenta, a verificação de integridade levará cerca de 1 hora. Da mesma forma, se sua internet for rápida, o processo será concluído em 20 a 30 minutos. Quando o processo for concluído, você será notificado.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar se o Starfield travar regularmente. Esperamos que este guia tenha ajudado você a corrigir o problema de travamento contínuo do Starfield. No entanto, se você ainda tiver algum problema ou dúvida, comente abaixo.

