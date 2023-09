As cinco equipes onde Giannis Antetokounmpo pode acabar após uma potencial negociação

Sa peculação despertou recentemente sobre potenciais destinos comerciais para o Milwaukee Bucks Super estrela, Giannis Antetokounmposeguindo sua clara indicação de que não poderá permanecer na franquia no longo prazo.

No próximo verão, Milwaukee pode apresentar Antetokounmpo com uma oferta de contrato de cinco anos avaliada em até US$ 334 milhões, o que seria o maior contrato da história da NBA. No entanto, parece que o foco principal do ex-MVP da NBA é garantir outro campeonato.

“Contanto que joguemos e abordemos o jogo todos os dias da maneira certa, e todos nos sacrifiquemos pelo objetivo comum, posso me ver sendo um Milwaukee Buck pelo resto da minha carreira”, disse. Giannis disse o podcast de 48 minutos.

“Mas no momento em que sinto que as pessoas não estão tão comprometidas quanto eu em colocar aquela coisa dourada na bolsa, não estou.

“Sou um Milwaukee Buck, mas o mais importante, sou um vencedor. Se houver uma situação melhor para eu vencer o Larry O’Brieneu tenho que aceitar essa situação melhor.”

De acordo com relatórios da ESPN, cinco equipes surgiram como destinos potenciais para Antetokounmpo, pelo menos em alguma capacidade. Essas equipes incluem o New Orleans Pelicans, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, New York Knicks e Golden State Warriors.

Existem também alguns concorrentes menos proeminentes que foram ligados ao Dinheiro estrela, embora em menor grau.

Embora qualquer uma dessas equipes possa ser atraente para Antetokounmpo dado o seu status de jogador de elite, alguns parecem ser mais adequados do que outros. Em particular, o Guerreiros e raptores destacam-se como opções intrigantes.