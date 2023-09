As compras de Shawn Mendes caem do porta-malas enquanto ele descarrega

Shawn Mendes enfrentou uma catástrofe de produção enquanto descarregava mantimentos em casa… porque sua comida caiu direto do porta-malas!!!

Ele terminou uma compra no supermercado na quinta-feira, mas passou por um acidente na entrada de sua garagem quando deu a volta para pegar as mercadorias em seu Range Rover – para azar dele, os itens saíram de seu porta-malas, com a sacola tombando completamente.