As consequências da desinformação e das notícias falsas no mundo atual

Atualmente, um dos maiores desafios da era digital tem relações estreitas com a disseminação das Fake News, notícias falsas e da desinformação, presente nas postagens compartilhadas em redes sociais de todo o mundo. A princípio, é um desafio que tem crescido bastante, com uma grande difusão deste tipo de conteúdo.

Todavia, para combater a desinformação, é preciso que as pessoas mudem alguns de seus hábitos, verificar os fatos apresentados nas plataformas e aplicativos. Além disso, é preciso que se invista no fomento de um pensamento crítico, para que ninguém seja mais enganado por uma simples postagem em uma rede social.

Vivemos atualmente em um mundo onde com apenas um clique do mouse, a pessoa tem acesso a milhares de informações. É imprescindível que se saiba como discernir uma mensagem falsa de uma verdadeira. Ademais, a internet promete tornar o acesso à informação mais democrátivo, mas tem seu viés negativo.

Analogamente, mesmo com essa facilidade, a web acabou por se tornar um território onde existe uma grande disseminação de notícias falsas e de desinformação. São diversas causas para o problema, que fazem com que a viralização de Fake News se torne cada vez mais comum nos dias de hoje.

Desinformação e Fake News

Desse modo,é conveniente salientar que a desinformação não é um assunto relativamente novo, de certa forma, ela está presente no cotidiano da população há séculos. Entretanto, com o advento da internet, o fenômeno ganhou proporções planetárias. De fato, esse é um assunto comentado e discutido amplamente.

A velocidade e a amplitude do compartilhamento de desinformação e de notícias falsas é impressionante. Uma simples postagem de uma Fake News em uma rede social, pode ganhar o mundo em pouquíssimo tempo. Rumores que demoravam semanas em sua disseminação, alcançam milhões de usuários em segundos.

Este cenário é uma consequência direta do aumento da conexão entre pessoas de todo o mundo, através da internet e das redes sociais. Vale ressaltar que essas ferramentas tecnológicas facilitam a disseminação tanto de notícias verdadeiras, quanto falsas. Houve uma mudança no modo como as pessoas consomem informação.

Por essa razão, a velocidade com que uma notícia é disseminada na internet possui seu lado positivo e negativo. Existe a possibilidade de um compartilhamento de conteúdo ágil e eficiente, mas que pode ser utilizado por pessoas má intencionadas que possuem como objetivo, viralizar a desinformação e as Fake News.



Você também pode gostar:

Combate à desinformação

Neste momento, várias redes sociais estão desenvolvendo ferramentas que permitem o combate à desinformação e as notícias falsas em suas plataformas. Podemos destacar o Facebook e o Twitter. Eles introduziram alguns recursos e funcionalidades nos seus aplicativos para a denúncia desse tipo de conteúdo.

Dessa maneira, é preciso observar que a responsabilidade pela disseminação de desinformação não é realmente restrita às redes sociais. Os usuários das plataformas também têm a sua parcela de culpa, visto que compartilham conteúdos sem verificar a sua autenticidade, gerando inúmeros problemas.

Neste cenário, é preciso que essas pessoas atuem diretamente sobre a questão, realizando uma maior vigilância, conferência das informações, e atuando com uma certa responsabilidade, no compartilhamento de dados nas redes sociais. São inúmeras as ações que possibilitam um combate eficiente da desinformação.

É preciso que as redes sociais mais famosas atualmente, ajam para que haja uma redução no impacto da desinformação na sociedade. Em suma, as notícias falsas, Fake News, podem ser bastante perigosas se viralizaram na internet, visto que elas são fabricadas por pessoas mal intencionadas com um objetivo específico.

Perigo das Fake News

As Fake News são notícias que podem ser totalmente ou parcialmente falsas. Podemos citar como exemplo, artigos e matérias jornalísticas que apresentam declarações de políticos que não condizem com a verdade. Aliás, também é bastante comum que terceiros utilizem imagens manipuladas neste sentido.

A desinformação não atua apenas na disseminação de notícias falsas. O Deepfake, por exemplo, utiliza o chamado aprendizado de máquina para o desenvolvimento de vídeos e áudios bastante realistas que não condizem com a realidade. Com esse conteúdo, pessoas aparecem dizendo e fazendo coisas que nunca fizeram.

Em conclusão, pode acontecer de uma pessoa má intencionada criar um Deepfake com um político conhecido realizando declarações controversas e inverídicas. Pode-se manipular facilmente um áudio imitando a voz de alguém bastante conhecido. É possível compartilhar esse conteúdo nas redes sociais por milhões de usuários.