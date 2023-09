As cordas vocais de Steven Tyler do ‘Aerosmith’ estão ‘mutiladas’, mas cantarão novamente

Fontes próximas a Tyler disseram ao TMZ … depois de estourar suas cordas vocais no fim de semana passado em seu show em Long Island, a ponto de sangrarem, Steven voou para Boston para ver seu médico otorrinolaringologista, e os raios X mostraram que as cordas vocais estavam ” mangue.”

Fomos informados de que a lesão ocorreu no início do show do Aerosmith, mas ele atuou durante todo o set, incluindo “Dream On”, onde Steven atingiu sua famosa nota estilhaçante no clímax da música. O público não tinha ideia de que ele estava gravemente prejudicado.