As filhas de David Foster, Erin e Sara Blast, governador da CA, Gavin Newsom, como ‘as piores’

David Foster as filhas não estão se contendo com o governador da Califórnia, Gavin Newsom … chamando o político e reclamando que ele está tentando transformar Cali em um estado socialista.

Irmãs Diferente dar Sara espetou Newsom em seu “O Primeiro Podcast do Mundo”, essencialmente dizendo que há uma razão pela qual muitas pessoas estão saindo de seu estado natal… elas estão cansadas de passar por obstáculos regulatórios, cortesia do Chefe.

Isso não é tudo. Os filhos de David criticam o governador. Newsom por um projeto de lei que, segundo Sara, forçaria as pessoas que saíssem do estado a continuar a pagar impostos da Califórnia por uma década.

Para que conste, a proposta de lei de saída em questão – introduzida pela primeira vez no início do ano – teria como alvo as pessoas ricas que ganham 30 milhões de dólares ou mais por ano e as empresas lucrativas que deixam o Estado. A lei proposta exigiria que as pessoas e empresas que acumulassem riqueza em papel enquanto residissem em Cali, mas se mudassem antes de liquidar essa riqueza.