As fotos escaldantes do Instagram de Yanet Garcia incendiaram as redes sociais!

Yanet Garcia mais uma vez gerou suspiros de seus seguidores no Instagram com algumas fotos que acumularam centenas de milhares de curtidas nas redes sociais.

O mexicano com sua figura escultórica e suas constantes publicações desafia a censura.

A modelo mexicana encanta seus seguidores com ela publicações sensuais e ousadas.

Yanet Garca: os números nas redes sociais

A ex-garota do tempo tem 15 milhões de seguidores nesta rede social. Ela é seguida por celebridades e influenciadores como: Bella Thorne, Ximena Navarrete, Jen Selter e Sommer Ray.

No TikTok ela tem 1,3 milhão de seguidores e 4,7 milhões de curtidas. Nesta plataforma ela compartilha suas rotinas de treino e seus vídeos podem gerar mais de um milhão de visualizações.