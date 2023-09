As lendas do futebol Jamie Carragher e Thierry Henry discutem as estrelas da USMNT na Liga dos Campeões desta temporada

Tele Liga dos Campeões da UEFA 2023/24A fase de grupos começa na próxima terça-feira, 19 de setembro – e para marcar a ocasião, membros da mídia dos EUA foram convidados para um Ampliação chame a visualização da ação com Jamie Carragher e Thierry Henrique.

Carragher e Henrique desfrutou de carreiras de jogador condecorado antes de passar para a televisão no Reino Unido e a Estados Unidos. Nos últimos dois anos, a dupla apareceu como parte de CBS Esportes‘ cobertura dos jogos da Liga dos Campeões em América do Norte – um acordo que deve continuar mesmo que Henry tenha assumido uma posição separada como Françatreinador dos sub-21.

Carragher espera que Pulisic dê o salto

Carragher e Henrique na quinta-feira foram questionados sobre duas estrelas americanas que irão aparecer na fase de grupos desta temporada.

Brendan Aaronson (União Berlim) e Christian Pulisic (AC Milão) devem participar da fase de grupos, e os torcedores do Seleção masculina dos Estados Unidos estará de olho no par.

Carragher, que jogou 17 anos pelo Liverpool e ganhou o Liga dos Campeões em 2005, reconhecido Pulísicoo status de um dos melhores jogadores do NÓS – e ele está ansioso para ver o extremo de 24 anos em um novo sistema após sua difícil gestão no Chelsea.

Carragher escuta durante a sessão de mídia de quinta-feira.

“Acho que todos vemos que há um jogador de verdade lá, mas ele teve um pouco de azar com as lesões, e acho que o clube em que ele estava tinha tantos jogadores em sua posição que sempre seria difícil conseguir uma corrida. de jogos”, disse Carragher. “Sempre achamos que ele poderia chegar a outro nível e ainda estamos esperando que ele dê esse salto. … Agora ele está em um clube onde você pensaria que ele seria uma grande parte desse time, em vez de um dos jogadores do lado de fora olhando para dentro.”

Henry: Aaronson e Union combinam bem

Henriqueque conquistou seis troféus Arsenal e a Liga dos Campeões com Barcelona em 2009, está curioso para ver Aaronson em um palco maior depois de ter achado difícil avaliar o meio-campista de 22 anos na temporada passada.

Henry responde a uma pergunta durante a sessão de mídia de quinta-feira.

Aaronson disputou 36 partidas no Liga Premiada para Leeds em 2022/23, mas foi emprestado ao Union Berlin – fazendo sua estreia na Liga dos Campeões – no início deste verão. Aaronson recebeu cartão vermelho aos 20 minutos de jogo Bundesliga estreia contra Darmstadtmas ele marcou uma cobrança de falta no início desta semana no USMNT vitória sobre Omã.

“Acho que (o Union Berlin) se adequará um pouco melhor ao seu jogo, um jogo com transições, gegenpressing. Todos nós sabemos que eles são bastante diretos”, disse Henry sobre Aaronson. “É muito difícil julgá-lo quando ele estava no Leeds porque o time estava passando por dificuldades. Acho que ele pode ter uma boa temporada, em um bom time”.