As lindas fotos de Taylor Swift e Travis Kelce abraçados depois de um jogo dos Chiefs

Taylor Swift e seu suposto namorado, Travis Kelceforam flagrados demonstrando carinho após o time do tight end, o Chefes de Kansas Cityvenceu o Ursos de Chicago fim-de-semana passado.

Rápido tinha participado Kelcejogo, sentado em uma suíte privada com sua mãe, Donna Kelcedurante a partida do campeão do Super Bowl.

Taylor Swift e Travis Kelce são vistos saindo do estádio dos Chiefs juntos

Em fotos obtidas pelo TMZ, Rápido foi vista envolvendo o braço em volta da estrela da NFL em uma festa privada em Kansas City, Missouri.

Isso marcou a primeira demonstração pública de afeto desde que o romance se tornou público no fim de semana.

Ela foi vista comemorando quando Travis marcou um touchdown e até exibiu o Chefes de Kansas City‘ cores vermelho e dourado para mostrar seu espírito de equipe.

Após o jogo, o casal deixou o Arrowhead Stadium juntos para uma festa pós-jogo.

Como começaram os rumores de namoro de Taylor Swift e Travis Kelce?

Os rumores sobre o relacionamento deles começaram quando Kelce revelou que não conseguiu dar Rápido o número de telefone dele durante a parada da Eras Tour em Kansas City em julho.

Esta última apresentação pública e demonstração afetuosa atraíram atenção significativa, aumentando a intriga em torno Rápido e Kelcerelacionamento inicial.

Apesar de basicamente tornar público seu romance, uma fonte disse à People que o relacionamento deles ainda está “nos super, super primeiros dias”.

“Eles estão apenas saindo e não há pressão”, observou a fonte.