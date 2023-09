As postagens sensuais de Gracie Hunt no Instagram deixam os fãs entusiasmados antes do jogo inicial da NFL

Gracie Huntfilha do bilionário dono do Chefes de Kansas City, Clark Hunt, está se preparando para a temporada de 2023 em grande estilo. A ex-concorrente do Miss EUA levou para Instagram para mostrar seus abdominais tonificados e curvas em uma camisa cortada do Chiefs e parte de baixo do biquíni. Com uma base de fãs crescente de mais de 376.000 seguidores, Gracie conhece bem o fato de compartilhar seu estilo de vida glamoroso com o mundo.

Seguindo os chefes Super Bowl vitória sobre o Filadélfia Eagles em fevereiro, Gracie tem se mantido ocupada com seus próprios empreendimentos. Depois de recentemente exigir o uso de muletas e bota de proteção, a herdeira voou para Dallas para uma cirurgia. Porém, tudo parece estar bem agora e Gracie está pronta para apoiar seu time em todos os jogos da próxima temporada.

O Chefes de Kansas City dará início à busca pelo terceiro título do Super Bowl em cinco anos contra o Leões de Detroit na quinta feira. Apesar dos Leões serem os favoritos para vencer a NFC Norte nesta temporada, os Chiefs estão confiantes em suas habilidades para sair por cima mais uma vez.

A dedicação de Gracie ao Chefes fica evidente em sua presença nas redes sociais, onde frequentemente posta fotos e atualizações sobre a equipe. Em uma postagem, ela pode ser vista vestindo uma camisa do Chiefs e uma camisa dos campeões do Super Bowl, mostrando seu apoio à recente vitória do time.

Fãs expressam sua admiração

Fãs de Gracie foram rápidos em elogiá-la por seu físico deslumbrante nas fotos do biquíni que ela postou. Um fã comentou: “Você é absolutamente deslumbrante! Sua dedicação aos Chiefs é inspiradora”. Outro fã acrescentou: “Você é o epítome da beleza e da graça. Os Chiefs têm sorte de ter você como fã”.

Gracieo amor pelo Chefes é profunda, pois além de ser filha do dono do time, ela também é uma torcedora dedicada. Sua paixão pelo jogo e por seu time é contagiante, e ela com certeza será presença constante em todos os jogos desta temporada.