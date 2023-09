As principais obras da literatura mundial que caem no ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é um exame que avalia a capacidade dos estudantes brasileiros em diversas áreas do conhecimento, incluindo a literatura. Com o objetivo de promover uma educação mais abrangente e enriquecedora, o ENEM incorpora obras literárias de diferentes partes do mundo em suas questões.

Isso não apenas amplia o horizonte cultural dos estudantes, mas também desafia sua compreensão literária, incentivando uma visão global da literatura.

Com a aproximação da data de aplicação do exame, apresentaremos algumas das principais obras da literatura mundial frequentemente presentes no ENEM. Confira a seguir!

“Romeu e Julieta” (William Shakespeare)

“Romeu e Julieta” é uma das tragédias mais famosas de William Shakespeare e um clássico da literatura mundial. Esta obra aborda principalmente temas universais como o amor, o destino e o conflito entre famílias.

A história do amor proibido entre os jovens Romeu e Julieta, pertencentes a famílias rivais, é um exemplo notável da habilidade de Shakespeare em explorar a complexidade humana e emocional. Nesse sentido, 1uestões sobre esta obra frequentemente desafiam os estudantes a analisar aspectos da tragédia e as motivações dos personagens.

“Dom Quixote” (Miguel de Cervantes)

“Dom Quixote” é uma das obras mais importantes da literatura espanhola e mundial. Escrita por Miguel de Cervantes, esta obra-prima narra as aventuras do cavaleiro delirante Dom Quixote e seu fiel escudeiro, Sancho Pança.

Através da sátira e da paródia, Cervantes explora temas como idealismo, loucura e realidade. Portanto, esses são os aspectos mais explorados no Enem e em demais vestibulares quando essa obra aparece nas provas.



“A Metamorfose” (Franz Kafka)

“A Metamorfose”, escrita por Franz Kafka, é uma das obras mais influentes da literatura do século XX. Esta novela absurda narra a história de Gregor Samsa, que acorda um dia transformado em um inseto gigante. Assim, a obra aborda temas como alienação, isolamento e o absurdo da existência humana. Questões relacionadas a “A Metamorfose” no ENEM geralmente exploram os elementos surrealistas e existenciais da narrativa.

“1984” (George Orwell)

“1984”, de George Orwell, é um romance distópico que se tornou uma obra seminal da literatura mundial. A história se passa em um regime totalitário e controlador, onde a liberdade individual é suprimida. A obra aborda temas como vigilância, manipulação da verdade e o poder do Estado.

Desse modo, as 1uestões relacionadas a “1984” no ENEM frequentemente desafiam os estudantes a refletir sobre a relação entre governo e indivíduo, bem como a importância da liberdade de expressão.

“Cem Anos de Solidão” (Gabriel García Márquez)

“Cem Anos de Solidão”, escrito por Gabriel García Márquez, é um marco da literatura latino-americana e mundial. A obra narra a história da família Buendía ao longo de várias gerações, em uma narrativa que combina realismo mágico, mitologia e comentários sociais.

“O Apanhador no Campo de Centeio” (J.D. Salinger)

Este romance de J.D. Salinger é uma das obras mais influentes da literatura americana. A história é narrada por Holden Caulfield, um adolescente rebelde e alienado.

Portanto, a obra aborda temas como adolescência, alienação e a busca por identidade. Questões relacionadas a “O Apanhador no Campo de Centeio” no ENEM frequentemente exploram a perspectiva do narrador e, principalmente, seu papel como observador crítico da sociedade.

“A Odisséia” (Homero)

“A Odisséia”, atribuída a Homero, é uma das obras épicas mais antigas da literatura mundial. A história segue as aventuras de Ulisses em sua jornada de volta para casa após a Guerra de Troia. A obra aborda temas como heroísmo, destino e a busca por identidade. Questões relacionadas a essa obra de literatura no ENEM frequentemente incentivam os estudantes a analisar os elementos épicos da narrativa e seu impacto na cultura clássica.

