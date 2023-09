As tendências do entretenimento que têm marcado o ano de 2023

A tecnologia tem sido o maior impulsionador de conteúdo digital no setor do entretenimento, e tudo indica que este cenário tende a continuar crescendo. Os hábitos dos consumidores estão cada vez mais digitalizados, e o processo de engajamento, produção e distribuição continua se ajustando para uma experiência cada vez mais imersiva. Com as mudanças na economia mundial e as preferências dos consumidores refletindo a rápida evolução da tecnologia, destacamos as tendências que têm marcado o entretenimento ao redor do mundo.

Streaming de serviços

Inquestionavelmente, as plataformas de streaming de serviços têm sido a grande preferência dos espectadores de filmes e seriados. Além de a conveniência ser um fator-chave para a popularidade deste formato, a oferta de conteúdo se apresenta de modo cada vez mais completo, com recursos mais funcionais que facilitam a vida dos usuários. A onda de conteúdo de streaming exclusivo conseguiu assegurar sua presença no cenário de mídia e entretenimento dentre as principais plataformas.

A gigante Netflix, por exemplo, construiu sua reputação por meio do lançamento de conteúdo original, novo e exclusivo, mantendo grande parte de seus seriados, tais como Squid Game, Stranger Things e Wednesday. Esses exclusivos conseguiram não apenas reter seus antigos membros, como também conquistou novas audiências.

Transmissão ao vivo

A transmissão ao vivo tem sido a chave para o setor do entretenimento, com o seu maior potencial estando nos jogos e na capacidade de competir ao vivo e em tempo real. O conceito de eSports se desenvolveu precisamente pela competição de jogadores ao vivo em títulos como CS:GO, League of Legends, Overwatch e Fortnite. Hoje a modalidade é mais popular do que nunca, apresentando prêmios milionários e um calendário repleto de grandes eventos que estão regularmente batendo novos recordes de audiência.

Outro nicho que tem se desenvolvido com esse formato é o dos jogos ao vivo com dealer. Plataformas online como a Pokerstars casino apresentam vários favoritos, disponíveis para jogar contra adversários em um ambiente que simula um cassino tradicional. Essa experiência tem se inovado e oferecido aos jogadores opções interativas para realizar suas apostas.

Realidade virtual e aumentada

As tecnologias de realidade virtual e aumentada conquistaram novas audiências através da implementação de experiências imersivas e totalmente revolucionárias. Ambas as tecnologias fortalecem novas possibilidades no entretenimento moderno, oferecendo aos entusiastas toda a diversão entre os domínios do digital e do físico. O conceito de metaverso imediatamente introduziu novas ideias de desenvolvedores e marcas, mas também se tornou popular em ambientes profissionais graças à capacidade de oferecer uma experiência social em um ambiente digital.

À medida que os equipamentos de realidade virtual se tornam mais acessíveis e comercializados, é garantido que o conteúdo de entretenimento irá continuar se expandindo de modo progressivo e significativo. Os grandes lançamentos deste ano, como Resident Evil 4, Horizon Call of the Mountain, Batman: Arkham VR e The Elder Scrolls V: Skyrim VR apontam para um futuro com as tecnologias avançadas cada vez mais presentes.

Graças ao aproveitamento das tecnologias modernas, mais tendências da indústria de mídia digital tendem a surgir. O streaming de serviços se tornou o formato mais completo para assistir a filmes e seriados em qualquer lugar e dispositivo. A transmissão ao vivo, por sua vez, tornou-se disponível nos vários segmentos do entretenimento, estando hoje mais acessível do que nunca. No futuro, as diferentes tecnologias modernas serão combinadas para oferecer uma nova forma de contar histórias envolventes e a oportunidade de experimentar conteúdos de um modo ainda mais inovador.