As tensões aumentam quando a lenda dos Jets, Joe Namath, critica Zach Wilson e a gestão da equipe

EUapós uma decepcionante derrota por 15 a 10 para o New England Patriots, New York Jets estão sob ataque, não apenas de fãs e analistas, mas de uma de suas próprias figuras lendárias. Joe Namatcomemorado por ser o quarterback do Jatos à sua única vitória no Super Bowl em 1969, expressou sua raiva com o estado atual do time, visando principalmente o quarterback Zack Wilson.

Namath as frustrações foram divulgadas pela primeira vez por meio de uma série de tweets durante o jogo, onde Wilson recebeu a maior parte das críticas. O ex-MVP do Super Bowl não poupou o técnico Roberto Saleh, sua equipe técnica ou gerente geral Joe Douglas também, deixando claro que sua infelicidade se estendia a toda a gestão.

Após a explosão online, NamatOs sentimentos acalorados continuaram a ferver durante uma entrevista na segunda-feira com a YES Network. Quando questionado sobre quaisquer potenciais positivos de Wilson desempenho, Namat não mediu palavras. “Foi horrível”, declarou ele, referindo-se a um sack específico no primeiro quarto, onde Wilson caiu sob pressão sem ser atingido, um momento que Namath descreveu como “nojento”.

Namath também destruiu a comissão técnica

O Super Bowl de 1969 a desaprovação do campeão não se limitou ao desempenho de Wilson em campo. Namat levantou as sobrancelhas ao sugerir enviar Wilson para o Chefes de Kansas City para reproduzir backup para Patrick Mahomes. “Mande-o para Kansas City para apoiar alguém como Mahomes e talvez aprender alguma coisa”, Namat afirmou, ressaltando sua falta de fé no jovem quarterback. “Já vi Zach Wilson o suficiente. Já vi o suficiente. Tem pés rápidos, consegue arremessar um pouco. Mas não acredito no que está acontecendo lá em cima.”

Estas críticas de uma figura tão importante como Namat mostrar quanta pressão e escrutínio o Jatos de Nova York estão enfrentando atualmente. A direção da equipe, a comissão técnica e principalmente Zach Wilson, estão agora no centro das atenções, desafiados a responder às críticas e demonstrar a sua capacidade de conduzir a franquia na direção certa após a lesão devastadora que sofreu Aaron Rodgers.

Enquanto NamatOs comentários de podem parecer duros, mas refletem os sentimentos de preocupação e frustração entre a base de fãs dos Jets. Resta saber como a equipe irá lidar com essas críticas e se conseguirá aproveitar este momento como um catalisador de mudanças e melhorias.