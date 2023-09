As últimas semanas de Steve Harwell do Smash Mouth enquanto amigos e familiares se despedem chorosos

Vocalista do Smash Mouth Steve Harwell atualmente está tendo sérias complicações médicas depois de sofrer uma insuficiência renal letal e, de acordo com os médicos, ele tem apenas algumas semanas de vida.

De acordo com o empresário do Smash Mouth, Steve lutou contra o abuso de álcool durante a maior parte de sua vida adulta, o que é parcialmente responsável pelo deterioração do fígado do cantor.

Steve Harwell, do Smash Mouth, recebeu apenas algumas semanas de vida

De acordo com o TMZ, Harwell vinha recebendo tratamento médico para o fígado, mas agora está internado em casa com expectativa de vida de apenas algumas semanas. Amigos e familiares do cantor se reuniram nos últimos dias para estar com ele neste momento difícil.

2 anos atrás, Steve e Smash Mouth estavam se apresentando e ele parecia desorientado e começou a falar mal e a gritar com a multidão de uma maneira preocupante. Depois que isso se tornou público, ele anunciou que estava se aposentando oficialmente de sua carreira musical.

A agência de notícias também elaborou que Harwell não estava tão bem, pois também estava lutando contra diversas doenças que receberam alguns diagnósticos, os médicos determinaram que ele tinha cardiomiopatia que é uma doença que endurece o coração, Encefalopatia de Wernicke juntamente com insuficiência cardíaca.

Todas essas doenças, juntamente com um problema agudo com a bebida que prejudicou o corpo do cantor de diferentes maneiras, incluindo insuficiência hepática contribuíram para a deterioração de sua saúde a um nível fatal.

Smash Mouth é responsável por sucessos pop-rock como “Caminhando no Sol“, e “Todas as estrelas“enquanto também canta versões de músicas como”Por que não podemos ser amigos“, e “Eu sou um crente“apresentado no filme de grande sucesso Shrek.

Steve está passando por esse momento difícil cercado de entes queridos que estão com ele enquanto enfrenta sua complicada crise de saúde.

Steve tem 56 anos.