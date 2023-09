Ashton Kutcher criticado por seus comentários sobre Hilary Duff quando ela tinha 15 anos

Ashton Kutcher está de volta às manchetes, desta vez depois que ressurgiu um vídeo no qual ele fazia comentários polêmicos sobre Hilary Duff quando ela era menor de idade.

O clipe mostra o ator de 45 anos, que foi criticado por apoiar o estuprador condenado Danny Masterson, em um episódio de 2003 de seu programa ‘Punk’d’, onde falou sobre Duffque tinha 15 anos na época.

“Hilary Duff está em ‘Lizzie McGuire’ e também lançou um álbum. Ela estará em um filme chamado ‘Cheaper by the Dozen’. E ela é uma das garotas que todos estamos ansiosos para completar 18 anos.

Junto com as gêmeas Olsen”, diz ele. Mary Kate e Ashley tinha 17 anos na época, enquanto Kutcher tinha 25 anos.

O vídeo ressurgiu depois que outro clipe anterior de Ashton se tornou viral. Durante uma entrevista conjunta em 2002 com a atual esposa Mila Kunis, a atriz revelou que Masterson aposta Kutcher em dar-lhe um beijo quando ela tinha 14 anos.

Kutcher e Mila Kunis pedem desculpas

Kutcher e Kunis lançou recentemente um vídeo se desculpando por apoiar Masterson, que era amigo deles depois que trabalharam juntos no ‘That “70’s Show”.

“Eles foram feitos para o juiz ler e não para minar o testemunho das vítimas ou traumatizá-las de forma alguma. Nunca pretendíamos fazer isso e lamentamos se isso aconteceu. ” disse Kutcher em um vídeo que teve seus comentários desativados.

“Apoiamos as vítimas, temos feito isso historicamente através do nosso trabalho e continuaremos a fazê-lo no futuro. De forma alguma o nosso objetivo foi questionar a legitimidade do sistema judicial ou a validade da decisão do júri.

“Nossos corações estão com todas as pessoas que já foram vítimas de agressão sexual, abuso sexual ou estupro.”