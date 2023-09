Ashton Kutcher e Mila Kunis enviaram cartas em apoio a Danny Masterson durante julgamento de estupro

Adiretor Danny Masterson foi recentemente considerado culpado de duas acusações de violação forçada e foi condenado a 30 anos de prisão perpétua num novo julgamento por violar duas das três vítimas de que foi originalmente acusado de agredir. Durante o seu julgamento, mais de 50 pessoas apresentaram declarações em nome de Masterson antes de sua sentença na quinta-feira, incluindo ex- Aquele programa dos anos 70 co-estrelas Ashton Kutcher e Mila Kunis.

De acordo com Bom Dia Americao conteúdo de suas cartas ainda não foi revelado publicamente, mas Kutcher supostamente chamou Masterson de “modelo”, enquanto Kunis atestou seu “caráter excepcional”. No entanto uma das mulheres Masterson foi condenada por estupro Sua truta, forneceu uma declaração sobre sua experiência durante o julgamento. “Quando você me estuprou, você me roubou. O estupro é isso, um roubo do espírito”, disse ela.

Trout também se identificou no X (anteriormente conhecido como Twitter) como uma das vítimas de agressão de Masterson e parecia ter twittado sobre as cartas de Kutcher e Kunis. “As cartas vão vazar em breve, mas quero que todos vocês conheçam esse post Danny Mastersona condenação e depois de lerem todos os horríveis testemunhos sob juramento de 5 das vítimas de Danny, Ashton Kutcher e Mila Kunis enviou cartas ao juiz pedindo clemência com Danny”, ela compartilhou no X.

Repórter ABC7 Lisa Barley também disseram que tiveram acesso às cartas enviadas à juíza Charlaine Olmedo em nome de Masterson. Bartley twittou: “Ainda estou passando por eles, mas os atores @aplusk e @MilaKunisv falam muito bem de seu amigo, agora estuprador condenado @dannymasterson”, marcando as contas dos três atores no Twitter.

Kutcher defende seu amigo Masterson

Essa não é a primeira vez Kutcher falou em apoio à sua ex-co-estrela desde o início de seu julgamento. Ele permaneceu amigo de Masterson ao longo dos anos desde que estrelaram juntos em Aquele programa dos anos 70. Masterson mais tarde estrelou ao lado de Kutcher na série Netflix O ranchoembora ele tenha saído do programa depois que suas acusações de estupro vieram à tona em 2017. Em fevereiro deste ano, poucos meses antes de Masterson ser considerado culpado de estuprar duas Jane Does, Kutcher disse à Esquire: “Não quero que ele fuja da lei , mas desejo que a verdade mostre que ele é inocente.”