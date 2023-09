Ashton Kutcher renuncia à organização anti-abuso sexual infantil que cofundou

Ashton Kutcher está deixando o cargo de presidente do conselho da organização anti-abuso sexual infantil que fundou com sua ex-mulher Demi Moore – é a última reação negativa de uma carta de apoio que ele escreveu para Danny Masterson .

Ashton está deixando a Thorn, a organização que ele cofundou em 2012, e sua esposa também Mila Kunis que foi observador no conselho de administração da organização.

Eles estão partindo devido à indignação pública as cartas eles escreveram ao juiz que sentenciou Masterson, seu colega “That ’70s Show Star”, que foi condenado por estuprar duas mulheres. As cartas foram escritas para informar o juiz sobre o caráter de Danny – aos olhos deles – para ajudar o juiz a decidir sobre uma sentença, mas isso explodiu na cara deles.

Ele continua… “Depois que minha esposa e eu passamos vários dias ouvindo, refletindo pessoalmente, aprendendo e conversando com sobreviventes e com os funcionários e liderança da Thorn, determinei que a coisa responsável a fazer é renunciar ao cargo de presidente do Diretoria, efetivamente imediatamente.”