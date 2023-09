Assaí Atacadista CONTRATA mais de 400 PESSOAS; Se inscreva!

O Assaí Atacadista, famosa rede de supermercados atacadistas com quase 50 anos de história, está contratando profissionais em alguns estados do país. Dessa forma, antes de falar com mais ênfase, consulte a lista de cargos ofertadas:

Encarregado (a) de Perecíveis – Fortaleza – CE – Lojas / Shopping;

Fiscal de Loja – Prevenção de Perdas – ABC – São Bernardo do Campo – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Televendas – São Bernardo do Campo – SP – Lojas / Shopping;

Açougueiro – Recife – PE – Lojas / Shopping;

Operador de Loja -FLV – Loja 285 – Freguesia do Ó – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Notas Fiscais – Campo Grande – MS – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Chefe de Manutenção – Rio Verde – GO – Manutenção em Geral;

Operador de Loja – Frios – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping;

Repositor de Loja – Perecíveis – Sorocaba – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Repositor (a) de Mercadoria – Curitiba – PR – Atendimento;

Operador (a) de Empilhadeira – Londrina – PR – Operador de Empilhadeira;

Operador de Caixa – PCD – Curitiba – PR – Lojas / Shopping;

Repositor – Rio Verde – GO – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Empacotador – Trabalhar no Estacionamento – Sorocaba – SP – Efetivo;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Curitiba – PR – Auditoria Interna.

Mais sobre o Assaí Atacadista

Sobre o Assaí Atacadista, é importante deixar claro que a rede possui quase 300 lojas, com mais de 70 mil colaboradores (as) que atuam com muita paixão por atender os clientes, desde pequenos e médios comerciantes e transformadores, até consumidores finais que buscam por variedade e economia, cumprindo a missão de abastecer os lares de milhares de brasileiros com alimentos e itens básicos.

Por fim, em relação à busca no mercado, está atrás de profissionais que tenham muita vontade de se desenvolver em um ambiente inclusivo, que respeita todos e todas, jeitos, raças, cores e crenças, além de muito dinâmico, repleto de desafios e oportunidades!

Como se candidatar ainda nesta semana?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

