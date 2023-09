Assefa da Etiópia eclipsa Kipchoge em Berlim com recorde mundial estratosférico

Tigst Assefa quebrou o recorde mundial feminino por mais de dois minutos no domingo, no Maratona de Berlimjá que Eliud Kipchoge venceu a corrida masculina pela quinta vez, mas não conseguiu quebrar o seu próprio recorde.

Corredor etíope Assefavencedora em Berlim há um ano, correu 2 horas, 11 minutos e 53 segundos para quebrar o recorde feminino anterior de 2:14:04 estabelecido por Brigid Kotsgei na Maratona de Chicago em 2019.

Kipchoge correu sozinho de 32 quilômetros (20 milhas) em diante, mas diminuiu ligeiramente a velocidade no final. Seu tempo de 2 horas, 2 minutos e 42 segundos ficou mais de um minuto e meio abaixo do recorde que ele estabeleceu em Berlim no ano passado.

Kipchoge quebrou a barreira das duas horas em Viena em 2019, quando correu 1:59:40, mas não foi oficialmente considerado o recorde mundial. Ele estava participando de uma prova que não estava de acordo com o regulamento porque foi adaptada para sua época, com grupos de marca-passos e bebidas entregues por um ciclista.

O grupo ambientalista alemão Last Generation sinalizou que pretendia perturbar a Maratona de Berlim. A polícia e o pessoal de segurança impediram que um grupo de pessoas bloqueasse o percurso pouco antes do início da corrida e tinta laranja foi espalhada pela estrada.