Assistência Com Você sorteia prêmios e leva serviços para o bairro Santa Cecília

A Prefeitura de Penedo leva o Programa Assistência Com Você até o bairro Santa Cecília, mais conhecido como Matadouro, na tarde da próxima quarta-feira, 20, a partir das 14 horas.

O trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) promove atendimento para o Bolsa Família e outros serviços do Cadastro Único (CadÚnico) e também descentraliza atendimentos da Secretaria Municipal de Educação, com matrícula para a Educação para Jovens e Adultos (EJA).

A Secretaria Municipal de Saúde também participa, com atendimento no Expresso Saúde, vacina contra Covid-19, testes rápidos e verificação de pressão arterial durante o programa criado no governo Ronaldo Lopes/João Lucas que inclui estande da Secretaria Municipal da Mulher e atenção especial para a criançada, na tenda PIPE.

E para quem quer saber se tem direito à tarifa social de água e energia, as empresas prestadoras dos serviços orientam e efetivam o acesso no local do Assistência Com Você, com troca de lâmpadas de vapor por lâmpadas mais econômicas.

Toda esses serviços estarão disponíveis até as 17 horas da próxima quarta, 20, na Rua Manoel Tavares, nas imediações do mercadinho do Matadouro, com sorteio de prêmios no final do evento.